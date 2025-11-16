خبرگزاری کار ایران
رئیس مدارس غیردولتی:

۶۵ درصد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از خانوارهای کم‌درآمد و کارمند هستند

۶۵ درصد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از خانوارهای کم‌درآمد و کارمند هستند
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: ۶۵ درصد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از خانوارهای کم‌درآمد، کارمندان دولتی، فرهنگیان و نیروهای نظامی هستند. هدف این مدارس، کمک به عدالت آموزشی و کاهش بار هزینه‌ای دولت است.

به گزارش ایلنا، احمد محمودزاده در یک برنامه تلویزیونی درباره عدالت آموزشی گفت: ۶۵ درصد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از خانوارهای کم‌درآمد، کارمندان دولتی، فرهنگیان و نیروهای نظامی هستند. هدف این مدارس، کمک به عدالت آموزشی و کاهش بار هزینه‌ای دولت است.

وی با بیان اینکه تعطیلی مدارس غیردولتی نمی‌تواند کیفیت آموزش را افزایش دهد، چرا که این مدارس بخشی از ظرفیت نظام آموزشی کشور هستند، با اشاره به نگاه نادرست جامعه نسبت به مدارس غیردولتی افزود: گاهی برخی مدارس که استانداردهای بالایی دارند، با عنوان «لاکچری» معرفی می‌شوند. سند تحول بنیادین تأکید دارد مدارس باید بالاترین استانداردهای نیروی انسانی، امکانات و روش‌های آموزشی را داشته باشند و نباید برچسب منفی به مدرسه‌ای که به این استانداردها دست یافته، زده شود.

