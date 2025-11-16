به گزارش ایلنا، احمد محمودزاده در یک برنامه تلویزیونی درباره عدالت آموزشی گفت: ۶۵ درصد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از خانوارهای کم‌درآمد، کارمندان دولتی، فرهنگیان و نیروهای نظامی هستند. هدف این مدارس، کمک به عدالت آموزشی و کاهش بار هزینه‌ای دولت است.

وی با بیان اینکه تعطیلی مدارس غیردولتی نمی‌تواند کیفیت آموزش را افزایش دهد، چرا که این مدارس بخشی از ظرفیت نظام آموزشی کشور هستند، با اشاره به نگاه نادرست جامعه نسبت به مدارس غیردولتی افزود: گاهی برخی مدارس که استانداردهای بالایی دارند، با عنوان «لاکچری» معرفی می‌شوند. سند تحول بنیادین تأکید دارد مدارس باید بالاترین استانداردهای نیروی انسانی، امکانات و روش‌های آموزشی را داشته باشند و نباید برچسب منفی به مدرسه‌ای که به این استانداردها دست یافته، زده شود.

