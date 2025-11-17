در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
تعدیل فشار آب جایگزین قطع کامل/ استخرهای خانگی در فهرست قطعی آب
سخنگوی استانداری تهران در خصوص قطعی آب که این روزها رخ می دهد، تصریح کرد: این روزها آنچه در حال وقوع است، قطع کامل آب نیست، بلکه نوعی مدیریت برای حفظ ذخایر است. آن هم صرفاً در مواردی که مجموعه آب و فاضلاب در حال اطلاعرسانی درباره آنهاست و پهنهبندیها را اعلام میکند.
«علی رزازی» سخنگوی استانداری تهران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره قطع آب منازل استخر دار، گفت: استاندار دستور داد که خانه باغهای که بلا استفاده هستند و استخر دارند، آب آن ها قطع شود. همچنین وزارت نیرو اعلام کرده است، مشترکانی که پر مصرف یا بد مصرف هستند، آب آنها قطع خواهد شد. حتی علاوه بر قطعی آب این مشترکین، احتمال قطعی برق آن ها نیز وجود دارد.
وی تأکید کرد: اکنون تمام استخر های تفریحی و استخرهای منازل مسکونی به عنوان مشترکین پر مصرف در حال رصد هستند. آمارهایی که ارائه شده، نشان می دهد که آب این مراکز نیز قطع میشود.
او در ادامه درخصوص قطعی آب که این روزها رخ می دهد، تصریح کرد: قطعی آب که این روزها اتفاق می افتد، یک مدیریت تعدیلِ فشار است که در برخی جاها رخ می دهد. وزارت نیرو نیز از چند ماه قبل اعلام کرده بود که مخازنی در مکانهایی قرار داده شود تا فشار آب به واحدهای مسکونی طبقات بالا نیز برسد.
