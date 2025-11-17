خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

تعدیل فشار آب جایگزین قطع کامل/ استخرهای خانگی در فهرست قطعی آب

تعدیل فشار آب جایگزین قطع کامل/ استخرهای خانگی در فهرست قطعی آب
کد خبر : 1714696
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی استانداری تهران در خصوص قطعی آب که این روزها رخ می دهد، تصریح کرد: این روزها آنچه در حال وقوع است، قطع کامل آب نیست، بلکه نوعی مدیریت برای حفظ ذخایر است. آن هم صرفاً در مواردی که مجموعه آب و فاضلاب در حال اطلاع‌رسانی درباره آن‌هاست و پهنه‌بندی‌ها را اعلام می‌کند.

«علی رزازی»  سخنگوی استانداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره قطع آب منازل استخر دار،   گفت:   استاندار دستور داد   که خانه باغ‌های که بلا استفاده  هستند و استخر دارند، آب آن ها قطع شود. همچنین  وزارت نیرو  اعلام کرده است،  مشترکانی که پر مصرف یا بد مصرف هستند، آب آنها  قطع خواهد شد. حتی علاوه بر قطعی  آب این مشترکین، احتمال قطعی برق آن ها نیز وجود دارد. 

وی تأکید کرد: اکنون تمام استخر های تفریحی و استخرهای منازل مسکونی به عنوان مشترکین پر مصرف در حال رصد هستند. آمارهایی که ارائه شده، نشان می دهد که   آب این  مراکز  نیز قطع می‌شود.

او در ادامه درخصوص قطعی آب که این روزها رخ می دهد، تصریح کرد:  قطعی آب که این روزها اتفاق می افتد، یک مدیریت  تعدیلِ فشار است که در برخی جاها رخ می دهد.  وزارت نیرو نیز از چند ماه قبل اعلام کرده بود  که مخازنی در مکان‌هایی قرار داده شود تا فشار آب به واحدهای مسکونی طبقات بالا نیز برسد.

سخنگوی استانداری افزود:  این روزها آنچه در حال وقوع است، قطع کامل آب نیست، بلکه نوعی مدیریت برای حفظ ذخایر است. آن هم صرفاً در مواردی که مجموعه آب و فاضلاب در حال اطلاع‌رسانی درباره آن‌هاست و پهنه‌بندی‌ها را اعلام می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ