هوای تهران همچنان ناسالم برای گروههای حساس
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون (۲۵ آبان ماه) در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۲۲ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
میانگین کیفیت هوا هم اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون ۱۱۵ و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۲ روز قابل قبول، ۱۰۰ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۸ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.