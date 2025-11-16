به گزارش ایلنا، مهدی چمران در حاشیه سیصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز طرح یک فوریت در ارتباط با نفوذپذیری آب در سطوحی از شهر، اظهار کرد: این طرح به این دلیل ارائه شده که بتوانیم از آب‌های سطحی منابع زیرزمینی را تغذیه کنیم تا به تدریج از وضعیت فعلی خارج شویم.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه جلسه روز گذشته با شهردار در مورد حمل و نقل عمومی و اتوبوس بود، خاطرنشان کرد: دنبال منابع ارزی هستند که اتوبوس‌ها را وارد کنند. شرکت‌های ایران خودرو و زامیاد اتوبوس دیزلی، برقی و دوکابین می‌سازند و تلاش ما بر این است که در درجه اول اتوبوس‌ها را از تولیدکنندگان داخلی خریداری کنیم.

چمران با تاکید بر اینکه طرح ترافیک باید در ابتدا در شورا تصویب شود و سپس برای تصویب به شورای عالی ترافیک ارسال شود، گفت: طبق طرح جامع ترافیک باید ۱۱ هزار اتوبوس داشته باشیم اما حالا با تلاش‌های فراوان به بیش از ۲ هزار اتوبوس داریم. قراردادهای داخلی برای تامین اتوبوس منعقد شده و به دلیل نواقص اتوبوس‌ها، استفاده از آن متوقف شد. قرار بر این شد که اتوبوس‌ها تعمیر شوند و مورد استفاده قرار بگیرند. اگر تمام تولیدات داخلی هم بخریم باز هم کمبود اتوبوس داریم؛ به همین دلیل واردات اتوبوس را دنبال کردیم. در دیدار با خودروسازان داخلی تاکید کردیم که سرعت ساخت افزایش یابد و اعلام کردند که توانایی تولید روزانه دو اتوبوس را دارند.

چمران اضافه کرد: برخی اتوبوس‌ها رمپ‌هایی برای استفاده معلولان دارند. البته در بخش مترو برخی ایستگاه‌ها آسانسور ندارند. به هر شکل تلاش بر این است که شرایط برای استفاده معلولان از وسایل حمل و نقل عمومی فراهم شود.

وی ادامه داد: اتوبوس‌ها به محض ورود باید پلاک شوند و این اقدام باید سریع‌تر صورت بگیرد و راهنمایی و رانندگی باید سریع‌تر اقدام کند تا فرصت را از دست ندهیم و اتوبوس‌ها در خدمت مردم باشند.

چمران با بیان اینکه برای نظافت بزرگراه‌ها نباید از شخص استفاده شود، اظهار کرد: عموماً از وسایل موتوری برای نظافت بزرگراه‌های تهران استفاده می‌شود.

وی با اشاره به آب دزدی از یک تونل زیرزمینی، یادآور شد: در دوره‌ای گفتیم که واحدهای مسکونی استخر نسازند؛ چراکه باید از آب استفاده کنند اما با اعتراض‌های زیادی مواجه شد. اینکه هزینه استفاده از استخرهای خانگی را افزایش دهند، فایده‌ای ندارد و باید استفاده از آن ممنوع شود.

