واژگونی مینی‌بوس کارگران در بزرگراه هاشمی

واژگونی مینی‌بوس کارگران در بزرگراه هاشمی
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از واژگونی مینی‌بوس در بزرگراه هاشمی با ۶ مصدوم خبر داد.

به گزارش ایلنا، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران  اعلام کرد: ساعت ۶:۱۳ صبح امروز حادثه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در بزرگراه هاشمی، مسیر شمال به جنوب، بعد از صالح‌آباد به سامانه ۱۲۵ گزارش شد. به‌دنبال این گزارش، دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

به گفته ملکی، در محل حادثه مشاهده شد یک مینی‌بوس شخصی حامل ۶ سرنشین مرد که سرویس پرسنل یکی از مراکز صنعتی اطراف بوده است به دلیل نامشخص هنگام حرکت واژگون شده است. مصدومان را برای انتقال به مراکز درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.

