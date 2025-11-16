بارش برف در ارتفاعات و نقاط سردسیر

به گزارش ایلنا و بر اساس نقشه های پیش بینی و هم دیدی سازمان هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی در روز یکشنبه - ۲۵ آبان - در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان ، زنجان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان ادامه می یابد.

این بارش ها با شدت کمتر در برخی نقاط استان های اردبیل، گیلان، همدان، مرکزی، کهگیلویه و بویر احمد، غرب اصفهان و ارتفاعات البرز مرکزی در استان های البرز قزوین و تهران نیز ادامه دارد و بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، کاهش دما و در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف رخ خواهد داد.

روز دوشنبه - ۲۶ آبان - این شرایط در مناطقی از شمال غرب، غرب استان های ساحلی دریای خزر، ارتفاعات شمال شرق و دامنه های جنوبی البرز واقع در قزوین البرز و تهران پیش بینی می شود.

روزهای سه شنبه تا پنج شنبه - ۲۷ تا ۲۹ آبان در نوار شرقی به خصوص منطقه زابل وزش باد شدید با احتمال گردوخاک پیش بینی می شود؛ همچنین روز سه شنبه خلیج فارس و دریای خزر مواج هستند.

