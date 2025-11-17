«بابک شکارچی» معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران در خصوص دستور رئیس دادگستری استان تهران مبنی بر بررسی نصب دوربین در اتاق‌های عمل به خبرنگار ایلنا گفت: دستورالعمل نصب دوربین در اتاق‌های عمل و در مراکزی که قرار است عمل جراحی در آن‌ها انجام شود، توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به وزارتخانه ارسال شده است. این دستورالعمل پس از جمع‌آوری نظرات از کارشناسان مختلف انجمن‌ها تنظیم شده و هدف از آن، امکان وجود دوربین در اتاق‌های عمل به گونه‌ای است که حریم خصوصی بیمار نیز حفظ شود.

وی ادامه داد: این اقدام توسط ما پیش از هر گونه توسعه‌ای در این زمینه مطرح و به وزارتخانه پیشنهاد شد. هدف ما از تدوین این دستورالعمل، رسیدگی به گزارش‌های دریافتی درباره برخی افراد تکنیسین بوده که بدون مجوز اقدام به انجام عمل می‌کنند و پزشک نیستند.

نصب دوربین در اتاق‌های عمل اقدام درستی است

وی افزود: نصب دوربین در اتاق‌های عمل به‌طور کامل اقدام درستی است و ما بر این باوریم که باید نظارت دقیقی در این زمینه وجود داشته باشد تا بتوانیم آرامش را برای مردم عزیز کشورمان فراهم کنیم و اطمینان حاصل کنیم که تمامی فرآیندهای انجام شده در اتاق عمل تحت کنترل قرار دارد. معاونت درمان آن را ارزیابی خواهد کرد و ممکن است تغییرات جزئی در برخی موارد اعمال شود.

به گفته وی پس از ابلاغ این دستورالعمل، باید برای آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم اقدام کنیم، زیرا بسیاری از مراکز به‌منظور کنترل شرایط خود و تأمین امنیت اتاق عمل، دارای سیستم‌های مشابهی هستند. فقط لازم است که وزارتخانه زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا به سرورهای آن‌ها متصل شوند و بتوانند اقدامات لازم را ارزیابی کنند. تقریباً می‌توان گفت که بخش نرم‌افزاری کار انجام شده و حالا باید به سراغ بخش سخت‌افزاری برویم که آن نیز با موفقیت انجام خواهد شد و بتوانیم نتایج مثبتی از این موضوع به‌دست آوریم.

شکارچی همچنین در خصوص دستور رئیس دادگستری استان تهران مبنی بر اینکه سازمان نظام پزشکی باید اسامی پزشکان متخلف را به مراجع قضایی اعلام کند، گفت: ما در این زمینه دو موضوع اصلی داریم. هفته پیش جلسه‌ای در حضور ایشان، دادستان تهران، رئیس نظام پزشکی و معاون درمان وزارت بهداشت برگزار کردیم. موضوع اول مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات سلامت از جامعه پزشکی است که هم ما و هم وزارت بهداشت و معاونان درمان دانشگاه‌ها در آن دخالت خواهیم کرد و این کار در حال حاضر در حال انجام است.

وی در ادامه تصریح کرد: موضوع دوم مربوط به دخالت‌های غیرمجاز است. به‌عنوان مثال، امروز یک آرایشگاه را به دادگستری معرفی کردیم که برای کاشت ابرو تبلیغ کرده، اما خدماتی که ارائه می‌دهد کاملاً در حیطه پزشکی قرار دارد. همچنین در برخی موارد، مؤسسات اقدام به ارائه خدمات زیبایی و جوانسازی می‌کنند که این نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته شکارچی، این افراد اساساً تعلق خاطر به جامعه پزشکی ندارند و عضو این جامعه نیستند. به همین دلیل، خدمات خود را با قیمت‌های پایین‌تری ارائه می‌دهند و متأسفانه برخی از مردم به آنان مراجعه می‌کنند که هیچ‌گونه مرجعیتی ندارند. ما هر گزارشی از این موارد دریافت کنیم، آن را به وزارت بهداشت منعکس خواهیم کرد.

این مقام سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه همچنین به نظام پزشکی سراسر کشور نامه‌ای ارسال کرده‌ایم که هر کسی در هر شهری با موارد مشابه مواجه شد، به ما معرفی کند، گفت: ما به این موارد رسیدگی خواهیم کرد. اما من بارها تأکید کرده‌ام که انتظار داریم رسانه‌های جمعی و صدا و سیما در این زمینه به ما کمک کنند و مردم را آگاه کنند که تنها راه راستی‌آزمایی معتبر بودن مراکز، دو مرجع بیشتر نیست: یکی نظام پزشکی و دیگری وزارت بهداشت.

شکارچی در ادامه تاکید کرد: سایت نظام پزشکی به‌صورت عمومی در دسترس است و همه مردم می‌توانند به آن مراجعه کنند و با وارد کردن نام پزشک، مشخصات، عکس و تخصص ایشان را مشاهده کنند.

فعالیت پزشک نماها در مکان‌های غیرمتعارف

وی افزود: این موضوع واقعاً اهمیت ویژه‌ای دارد که مردم آگاه باشند. ممکن است حتی برخی مراکز با استفاده از فتوشاپ، ادعا کنند که یک پزشک معتبر در آنجا فعالیت می‌کند. وقتی خدمات در مکان‌های غیرمتعارف مانند زیرزمین یا مکان‌هایی که هیچ تابلو و رسمی ندارند، ارائه می‌شود و قیمت‌ها بسیار پایین است، مردم باید دقت کنند. درخواست من از رسانه‌ها این است که در این زمینه مردم را آگاه کنید.

صدا و سیما در کنار تبلیغ پفک ۳۰ ثانیه هم به بحث سلامت اختصاص دهند

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران با تاکید بر اینکه ما واقعاً انتظار داریم که صدا و سیما در این زمینه کمک کند، گفت: هیچ اشکالی ندارد که در کنار تبلیغات محصولات، کمی هم به سلامت مردم فکر کنیم. مثلاً در برنامه‌های ورزشی، می‌بینیم که به تبلیغاتی چون پفک و دیگر محصولات پرداخته می‌شود، اما جا دارد که در کنار این‌ها، ۳۰ ثانیه نیز به بحث سلامت اختصاص دهند و به مردم بگویند که هنگام مراجعه به خدمات پزشکی، به چه نکاتی توجه کنند. آیا این مرکز مجوز از وزارت بهداشت دارد؟ آیا کد غذا و دارو دارد؟ آیا پزشک معتبر است؟ این موارد همگی اصولی هستند که باید مد نظر قرار بگیرند و واقعاً کار سختی نیست.

ما نمی‌توانیم بر اینستاگرام نظارت کنیم

شکارچی اظهار کرد: اکنون دسترسی به اینترنت در اکثر نقاط کشور وجود دارد و مردم می‌توانند به راحتی در سایت‌های نظام پزشکی و وزارت بهداشت مراجعه کنند و خدمات را راستی‌آزمایی کنند تا از واقعی بودن آن‌ها مطمئن شوند. هیچ چیز مطمئن‌تر از این نیست که از مراجع رسمی برای بررسی ادعاها استفاده کنیم. ما نمی‌توانیم بر شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام نظارت کنیم، اما انتظار داریم که رسانه ملی نیز در تبلیغات خود به این مسائل توجه کند و از مردم دعوت کند که قبل از دریافت خدمات، حتماً به این دو سایت مراجعه کنند و تأییدیه وزارت بهداشت و نظام پزشکی را بررسی کنند. این فرهنگ‌سازی بسیار مهم است.

به گفته وی اگر مردم آگاه شوند که نباید به مکان‌های غیرمجاز مراجعه کنند و از خطرات این گونه خدمات غیراصولی باخبر شوند، قطعاً دیگر به زیرزمین‌ها و مکان‌های نامعتبر مراجعه نخواهند کرد. من واقعاً نگران سلامت مردم هستم؛ حتی یک تزریق ساده ممکن است عوارض جدی و حتی خطرناکی به همراه داشته باشد. بنابراین، آگاهی و احتیاط مردم در این زمینه می‌تواند از بروز حوادث دلخراش جلوگیری کند.

شکارچی در ادامه یادآور شد: غیر از عوارض احتمالی مانند حساسیت یا عفونت، هرگونه تزریق غیرمجاز می‌تواند خطرات جدی برای سلامتی به همراه داشته باشد. عفونت‌های ناشی از تزریق در مکان‌های غیرمجاز می‌تواند به راحتی وارد جریان خون شده و عوارض جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. بنابراین، این کار باید تنها به دست افرادی انجام شود که مهارت و صلاحیت لازم را دارند و به‌طور رسمی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ما در واحد نظارت علیرغم کمبود نیرو و چالش‌های موجود، به دنبال انجام وظایف خود هستیم. نیروهای ما در این واحد سخت تلاش می‌کنند و حتی در روزهای تعطیل نیز به کار خود ادامه می‌دهند. من به‌طور مداوم از آن‌ها درخواست می‌کنم که به بررسی سایت‌ها و گزارشات بپردازند و با جدیت کار کنند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه بر لزوم فرهنگ‌سازی در جامعه اشاره کرد و گفت: در واقع، ما باید همراه با تلاش برای نظارت صحیح به فرهنگ‌سازی در جامعه نیز بپردازیم. آگاه‌کردن مردم درباره خطرات و عواقب خدمات غیرمجاز می‌تواند تا حد زیادی به کاهش این مشکلات کمک کند.آگاهی و دقت مردم در انتخاب خدمات پزشکی می‌تواند تأثیر زیادی بر سلامت جامعه داشته باشد. این نکته واقعاً حائز اهمیت است که سلامت خود افراد در دست خودشان است و هنگام هزینه‌کردن یا دریافت خدمات، باید اطمینان حاصل کنند که این خدمات از کانال‌های رسمی و معتبر ارائه می‌شود.

شکارچی در پایان گفت: من از دادستان تهران و دادگستری تهران که بر روی این موضوع متمرکز شده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم. این دغدغه‌ها واقعاً برای ما مهم است و تلاش داریم تا شرایطی فراهم کنیم که مردم عزیز کشورمان در این زمینه کمترین آسیب را ببینند. ما همواره در پی ارتقای سلامت جامعه خواهیم بود و امیدواریم که با همکاری هم بتوانیم به اهدافمان دست پیدا کنیم.

انتهای پیام/