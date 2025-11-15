پاسخ علمی به باورهای نادرست تغذیهای؛
پیادهروی فقط در عصر باعث کاهش وزن نمیشود
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، باور رایج مبنی بر اینکه «پیادهروی تنها در ساعات عصر باعث کاهش وزن میشود» را فاقد پایه علمی دانست و اعلام کرد: تحقیقات نشان میدهد هر دو زمانِ صبح و عصر، مزایای ویژه خود را دارد.
به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بر اساس مطالعات علمی، ورزش صبحگاهی با افزایش متابولیسم، باعث میشود بدن در طول روز کالری بیشتری بسوزاند، نتایج نشان میدهد فعالیت بدنی متوسط تا شدید بین ساعات ۷ تا ۹ صبح بیشترین ارتباط را با کاهش وزن دارد.
ورزش در ابتدای روز همچنین موجب بهبود خلقوخو، افزایش هوشیاری ذهنی و حتی ارتقای کیفیت خواب در مقایسه با ورزش عصرگاهی میشود.
در مقابل، بررسیها نشان میدهد تمرینات عصرگاهی در حوزه عملکرد ورزشی مؤثرتر هستند، توانایی اجرای تمرینات بیهوازی، فعالیتهای قدرتی و تمرینات با شدت بالا در ساعات عصر بیشتر است، دمای بالاتر بدن در بعدازظهر و عصر به عضلهسازی کمک میکند و حتی سطح تستوسترون که در رشد عضلات نقش مهمی دارد نیز در این ساعات بیشتر ترشح میشود.
همچنین برخی مطالعات نشان میدهد کنترل بهتر قند خون و بهبود شاخصهای متابولیک در افرادی مشاهده شده که عصرها ورزش میکنند.
دفتر بهبود تغذیه جامعه تأکید کرد: هرچند زمانهای مختلف روز مزایای متفاوتی دارند، مهمترین عامل برای کاهش وزن، تداوم ورزش منظم است؛ نه انتخاب ساعت خاص.
هر فرد باید بر اساس هدف، سبک زندگی و شرایط بدنی خود زمانی را انتخاب کند که بیشترین احساس راحتی را برای ادامه فعالیت بدنی دارد.