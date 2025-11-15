ورزش در ابتدای روز همچنین موجب بهبود خلق‌وخو، افزایش هوشیاری ذهنی و حتی ارتقای کیفیت خواب در مقایسه با ورزش عصرگاهی می‌شود.

در مقابل، بررسی‌ها نشان می‌دهد تمرینات عصرگاهی در حوزه عملکرد ورزشی مؤثرتر هستند، توانایی اجرای تمرینات بی‌هوازی، فعالیت‌های قدرتی و تمرینات با شدت بالا در ساعات عصر بیشتر است، دمای بالاتر بدن در بعدازظهر و عصر به عضله‌سازی کمک می‌کند و حتی سطح تستوسترون که در رشد عضلات نقش مهمی دارد نیز در این ساعات بیشتر ترشح می‌شود.

همچنین برخی مطالعات نشان می‌دهد کنترل بهتر قند خون و بهبود شاخص‌های متابولیک در افرادی مشاهده شده که عصرها ورزش می‌کنند.

دفتر بهبود تغذیه جامعه تأکید کرد: هرچند زمان‌های مختلف روز مزایای متفاوتی دارند، مهم‌ترین عامل برای کاهش وزن، تداوم ورزش منظم است؛ نه انتخاب ساعت خاص.

هر فرد باید بر اساس هدف، سبک زندگی و شرایط بدنی خود زمانی را انتخاب کند که بیشترین احساس راحتی را برای ادامه فعالیت بدنی دارد.