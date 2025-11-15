در نشست خبری مطرح شد؛
آب سد طالقان با ظرفیت ۵۰۰۰ لیتر بر ثانیه به شبکه آب تهران متصل شد
سخنگوی استانداری تهران گفت: دولت چهاردهم آگاهیبخشی و بیان واقعیتها با زبان مردم را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و این رویکرد در سطح استان نیز مورد توجه استاندار تهران قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی رزازی، سخنگوی استانداری تهران، بعدازظهر شنبه ۲۴ آبانماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح عملکرد یکساله استانداری تهران، بر رویکرد دولت چهاردهم در شفافیت، آگاهیبخشی و ارتباط مستقیم با مردم تأکید کرد.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور مبنی بر ارائه جزئیات مصوبات و تصمیمات دولت برای مردم گفت: دولت چهاردهم آگاهیبخشی و بیان واقعیتها با زبان مردم را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و این رویکرد در سطح استان نیز مورد توجه استاندار تهران قرار گرفته است.
رزازی با مرور کارنامه یکساله مدیریت استان اظهار کرد : طی این مدت ۲۲۸۶ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۷۹.۵ همت در پیش برد حوزههای مختلف از جمله آب، برق، آموزش و بهداشت اجرا شده است.
سخنگوی استانداری تهران افزود: رئیسجمهور در سفرهای خود به ۱۳ شهرستان استان تهران حضور یافته و در جریان مسائل و مطالبات مردم قرار گرفتند که نتیجه این سفرها تصویب ۶۹ پروژه زیرساختی بود. در جلسه شورای برنامهریزی استان با حضور رئیسجمهور، ۳۶ همت اعتبار به این طرحها تخصیص یافت.
رزازی با اشاره به رویکرد جدید استاندار تهران در سفرهای شهرستانی اظهار کرد: پیش از هر سفر، تیم کارشناسی با همکاری فرمانداریها نظام مسائل شهرستان را احصا و اولویتها را مشخص میکند. سپس شورای برنامهریزی و توسعه استان بهصورت میدانی در شهرستانها برگزار میشود تا تصمیمات با حضور همه اعضای استان و بر اساس مزیتهای بومی اتخاذ شود.
وی اعلام کرد: طی یک سال گذشته ۱۶ سفر شهرستانی در قالب شورای برنامهریزی انجام شده و ۴۰۵ مصوبه عمرانی و توسعهای برای شهرستانها پیگیری شده است.
رزازی با اشاره به یکی از مهمترین چالشهای استان تهران، یعنی کمبود فضای آموزشی و پایین بودن سرانه آموزشی، گفت: استان تهران در ابتدای شروع به کار مدیریت جدید، با سرانه ۵.۲۸ مترمربع در رتبه ۲۸ کشور قرار داشت. با تأکیدات رئیسجمهور، پیگیریهای وزیر کشور و همکاری خیرین مدرسهساز، شهرداریها و دستگاههای دارای مسئولیت اجتماعی، روند ارتقای زیرساختهای آموزشی شتاب گرفت.
به گفته سخنگوی استانداری، در یک سال گذشته ۱۲۴ مدرسه در قالب ۱۴۰۰ کلاس درس به آموزشوپرورش استان تحویل شده و این تعداد تا پایان سال به ۱۴۳ مدرسه و ۱۶۶۳ کلاس درس خواهد رسید.
وی افزود: با این اقدامات، رتبه استان از ۲۸ به ۲۱ ارتقا یافت و سرانه آموزشی به ۵.۴۸ مترمربع رسید که بالاتر از میانگین کشوری است. بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف افزایش بیشتر سرانه طبق شاخصهای ملی است.
رزازی در ادامه با اشاره به حوزه بهداشت و درمان گفت: ۱۳ پروژه بیمارستانی جدید در استان تهران تعریف شده که مجموعاً ۶۴۵۷ تخت به ظرفیت درمانی استان اضافه میکند. سرانه فعلی تخت بیمارستانی استان ۰.۹۳ است که با بهرهبرداری از طرحهای جدید به ۱.۴ خواهد رسید.
سخنگوی استانداری تهران اجرای قانون هوای پاک را از دیگر اولویتها دانست و گفت: یکی از اقدامات در این راستا، جلوگیری از بارگذاریهای جدید جمعیتی است. همچنین در راستای نوسازی ناوگان حملونقل و جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده با مدلهای برقی، استان تهران به عنوان پایلوت کشوری ایفای نقش می کند. توسعه خطوط ریلی حومهای و شهری نیز با دستور مستقیم رئیسجمهور در حال پیگیری است و بازدیدهای میدانی اخیر در این زمینه انجام شده است.
وی همچنین از پیشرفت طرح «کهاب» یعنی کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین خبر داد و اضافه کرد: از میان ۳۳۷ جایگاه سوخت استان تهران، این طرح در ۱۰۵ جایگاه اجرا شده و ۶۹ جایگاه در دست اقدام است.
او با اشاره به وضعیت اراضی بلا اقدام بیان کرد: طی یک سال گذشته ۱۵۶ پرونده مهم در حوزه اراضی بلا اقدام تعاونیها بررسی و تعیینتکلیف شد.
وی همچنین به موضوع حریم و حدود شهر تهران اشاره کرد و گفت: این مسائل در بالاترین جایگاه قانونی یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب شده و استانداری نظارت عالیه خود را بر اجرای آن اعمال میکند.
رزازی در حوزه انرژی و محیط زیست با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان گفت: طی ۴۰ سال گذشته تنها ۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی نصب شده بود، اما اکنون با انعقاد تفاهمنامهها و صدور مجوزها، ظرفیت تولید نیروگاههای خورشیدی به ۳۲۰۰ مگاوات در حال احداث رسیده و تاکنون ۳۷ مگاوات به شبکه متصل شده است. مجموع نیروگاههای در دست احداث و برنامهریزیشده به ۱۵۰۰ مگاوات خواهد رسید.
سخنگوی استانداری تهران همچنین به مدیریت بحرانهای اخیر اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و دیگر حوادث استان، با هماهنگی مدیران و بازیگران عرصه امنیت، مدیریت زیرساختها و تأمین کالاهای اساسی به خوبی انجام شد.
رزازی درباره آب و فاضلاب تأکید کرد: فاز اول پروژه خط انتقال آب سد طالقان با ظرفیت ۵۰۰۰ لیتر بر ثانیه به شبکه آب تهران متصل شده و طرح رینگ پیرامونی و پروژههای سد لار و هفت تصفیهخانه نیز در حال اجرا هستند تا تنش آبی استان کاهش یابد. این اقدامات با همکاری وزارت نیرو و هماهنگی استانداری و رسانهها انجام میشود و همراهی مردم برای موفقیت این پروژهها ضروری است.
رزازی در خصوص حریم و توسعه شهری تهران گفت: موضوع حریم و جلوگیری از گسترش غیرقانونی در شهر تهران، یکی از چالشهای دیرینه مدیریت شهری بوده که با همکاری شورای عالی شهرسازی و معماری، وزارت راه و شهرسازی و استانداری تهران، پس از جلسات متعدد کارشناسی، راهکارهای قانونی برای آن تصویب و ابلاغ شده است. استانداری تهران به عنوان دستگاه حاکمیتی، تنها نظارت عالیه دارد و هیچ بهرهبرداری مالی از این موضوع انجام نمیدهد.
او از ایجاد دفتر نظارت بر حریمهای شهری خبر داد و گفت: این دفتر با استفاده از فناوریهای نوین و هوشمند، مدیریت یکپارچه و پیگیری مصوبات شورای عالی شهرسازی را برعهده دارد. همچنین اعلام شد که برای هرگونه صدور مجوز، شهرداریها مکلف به اخذ مجوز از کارگروه زیربنایی استان هستند و استانداری پاسخگویی شفاف به مردم را پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی استانداری تهران تاکید کرد: استانداری تهران هیچ تضادی با مدیریت شهری در شهر و استان تهران ندارد و چه بسا برای نظم بخشی به این اوضاع و امور، دعوت می کنیم.
وی در بخش دیگری به انتخابات شورای شهر پیشرو اشاره کرد و افزود: انتخابات شورای شهر تهران برای اولین بار به صورت تناسبی و تمام الکترونیک برگزار میشود و با محوریت قانونمداری، بیطرفی مجریان و مشارکت حداکثری مردم، ضامن سلامت و شفافیت آراء خواهد بود. تمامی اعضای ستاد انتخابات استان موظف به اجرای دقیق قانون هستند و فرمانداران و بخشداران در هر مرحله مسئول نظارت و برخورد با تخلفات احتمالی خواهند بود.
وی همچنین با اشاره به خطوط ریلی حومهای گفت: روزانه حدود ۱۶۵۰۰ مسافر و سالانه ۶ میلیون مسافر با ۲۰ دستگاه ریلباز در محورهای مختلف استان جابجا میشوند.
سخنگوی استانداری تهران در پایان در خصوص خروج اتباع غیرمجاز گفت: با اجرای طرح خروج اتباع غیرمجاز، تاکنون بیش از ۴۷۰ هزار نفر از استان تهران خارج شدهاند. همچنین در اجرای مرحله دوم طرح از مهر ماه، بیش از ۱۷ هزار تماس در سامانه ۱۴۳۸ داشتیم. با توجه به این تماس هایی که اتفاق افتاد، پیگیری ها صورت گرفت و دستگیری ها انجام شد. البته همه این اقدامات با رعایت احترام و تکریم این افراد انجام شده است. خروج این اتباع غیرمجاز،باعث آزاد شدن بیش از سه هزار کلاس درس در مدارس استان تهران شده است.