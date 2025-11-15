پرداخت ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به کودکان برای رفع سوء تغذیه

به گزارش ایلنا، زهرا قیومی، مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه در برنامه گزارش تلویزیونی سخنگوی دولت به مردم گفت: از ابتدای آذرماه به ۲۶۰ هزار کودک ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سبد کالای رفع سوءتغذیه داده می شود و خانوارهایی که تحت برنامه های حمایتی وزارت رفاه هستند دو طرح حمایتی که در بستر کالبرگ الکترونیکی، علاوه بر مردم، خانوارهای حمایتی می تواند استفاده کنند.

وی با بیان اینکه برنامه رفع سوء تغذیه کودکان ۵ تا ۱۹ ماهه با همکاری وزارت بهداشت و سازمان برنامه در حال اجراست، گفت: کودکانی که متولد می شوند، کارت بهداشت دریافت کرده و نمودار رشد کودکان از نظر قد و توده بدنی از سوی خانه های بهداشت شهری و روستایی سنجیده می شوند.

قیومی با اعلام اینکه اطلاعات این خانوارها و کودکان به وزارت رفاه داده شده و کودکانی که خانوارهای آنها در دو گروه دهک های یک تا ۵ و دهک های ۶ و ۷ هستند تحت حمایت قرار می گیرند، افزود: این برنامه از سال ۱۴۰۲ شروع شد و ۱۳۶ هزار کودک در ۱۳۱ خانوار تحت حمایت وزارت رفاه درآمدند و ۱۶ قلم کالا به عنوان بسته حمایتی غذایی به آنها داده می شد.

مدیر کل دفتر امور حمایتی وزارت رفاه با بیان اینکه در آن زمان برای دهک های یک تا ۵ نفری یک میلیون تومان و دهک های ۶ و ۷ رقم ۶۰۰ هزار تومان داده می شد، ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۳۴ هزار کودک در ۱۳۰ هزار خانواده تحت حمایت قرار گرفتند که به دهک های یک تا ۵ مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و دهک های ۶ و ۷ رقم ۶۶۰ هزار تومان به ازای هر کودک شارژ خرید اقلام غذایی رایگان داده شد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز پوشش کودکان تحت حمایت، رشد ۱۰۰ درصدی داشت و هم مبلغی که برای رفع سوء تغذیه پرداخت می شود ۲۰ درصد افزایش داشت و به هر کودک یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تخصیص داده شد.

قیومی ادامه داد: خانوارهای شناسایی شده از سوی وزارت بهداشت به وزارت رفاه معرفی شده اند و از ابتدای آذر ماه کودکان تحت حمایت قرار می گیرند و خانوارها می توانند به فروشگاه های تحت قرارداد کالابرگ الکترونیک مراجعه و خرید کنند.

وی خاطر نشان کرد: طرح یَسنا که برای کودکان شیرخوار و مادران باردار است از آذر ماه آغاز شده و مادران می توانند از این طرح استفاده کنند.

