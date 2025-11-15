خبرگزاری کار ایران
رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان:

برنامه دولت برای حفظ قدرت خرید خانوارها به‌زودی اعلام می‌شود

برنامه دولت برای حفظ قدرت خرید خانوارها به‌زودی اعلام می‌شود
رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان گفت: در حال حاضر دغدغه مسئولان از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری این است که با توجه به افزایش قیمت کالاها، اعتبار خانوارها به گونه‌ای تامین شود که قدرت خرید آن‌ها حفظ شود. برای این منظور روش‌های مختلفی در نظر گرفته شده که با همکاری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته جاری روش نهایی را جمع بندی کنیم و به مردم اعلام کنیم.

به گزارش ایلنا، احد رستمی، رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان در برنامه گزارش تلویزیونی سخنگوی دولت به مردم گفت: این وزارتخانه از سال ۱۳۹۳ تجربیات متعددی در این زمینه داشته است و در دولت شهید رئیسی از سال ۱۴۰۲ روش‌هایی را اجرا کرده است. در مرحله اول، پیشنهاد جایگزینی یارانه نقدی با یارانه کالایی ارائه شد که حدود ۴۰۹ هزار خانوار از آن استقبال کردند.

وی افزود: در مرحله بعد، برای سه دهک اول درآمدی، یارانه مازاد ۸۰ هزار تومانی در نظر گرفته شد که در صورت تبدیل یارانه نقدی به کالایی امکان دریافت اعتبار بیشتری داشتند و این باعث شد مشارکت خانوارها به حدود ۵۷۵ هزار خانوار رسید. سپس تعداد خانوارهای مشمول به پنج دهک، هفت دهک افزایش یافت و یارانه به ۱۲۰ هزار تومان رساندند که در این حالت بیشترین مشارکت به حدود یک میلیون خانوار رسید، در دولت وقت از این طرح عقب‌نشینی کرد و بعد طرح فجرانه را جایگزین آن کرد.

رستمی یادآور شد: طرح فجرانه شامل ۱۱ قلم کالای اساسی بود که قیمت آن زمان حدود ۷۷۰ هزار تومان بود و دولت ۲۲۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفت تا خانواده‌ها با ۵۵۰ هزار تومان آورده این سبد کالا را خریداری کنند. این طرح در سه مرحله اجرا شد و در مرحله اول ۱۷ میلیون خانوار مشارکت داشت، در مرحله دوم ۱۵ میلیون و در مرحله سوم ۱۲ میلیون خانوار کاهش پیدا کرد.

وی افزود: با جمع‌بندی این تجربیات، وزارت رفاه طرح جدیدی را ارائه داد که بیشتر مورد رضایت مردم باشد. این طرح از اسفند ۱۴۰۳ آغاز شد و در آن اعتبار را به خانواده‌ها اختصاص دادیم؛ برای سه دهک اول ۵۰۰ هزار تومان و برای چهار دهک بعدی ۳۵۰ هزار تومان، بدون نیاز به آورده خانوار.

رئیس مرکز اطلاعات رفاه ایرانیان با اشاره به اینکه نظرسنجی‌های انجام‌شده نشان داد که رضایت مردم در این طرح افزایش یافته است، افزود: مشارکت از ۸۸ درصد در مرحله اول به ۹۶ درصد در مرحله دوم رسید و در مراحل سوم و چهارم، نزدیک به ۹۵ درصد مشارکت ثبت شد.

رستمی ادامه داد: در حال حاضر دغدغه مسئولان از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری این است که با توجه به افزایش قیمت کالاها، اعتبار خانوارها به گونه‌ای تامین شود که قدرت خرید آن‌ها حفظ شود. برای این منظور روش‌های مختلفی در نظر گرفته شده که با همکاری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته جاری روش نهایی را جمع بندی کنیم و به مردم اعلام کنیم.

