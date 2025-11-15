خبرگزاری کار ایران
اجرای شیوه جدید کالابرگ از آذرماه

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: شیوه جدید تخصیص کالابرگ از آذرماه و بر اساس انتخاب مردم اجرایی می شود.

به گزارش ایلنا، احمد میدری در برنامه گزارش تلویزیونی سخنگوی دولت به مردم گفت: در دولت چهاردهم تاکنون حدود ۴ نوبت کالا برگ الکترونیک بین مردم توزیع شده است که شیوه متفاوتی نسبت به گذشته داشت و به مردم منابعی اختصاص می یافت که می توانستند با مراجعه به فروشگاهها کالاهای مورد نیاز خودشان را از بین ۱۱ قلم کالای مورد نظر خریداری کنند.

وزیر تعاون با بیان اینکه تامین مالی مرحله پنجم کالابرگ انجام شده و جلسات مفصلی بین دولت و مجلس برای اجرای آن برگزار شده است، اظهار داشت: این شیوه، شیوه متفاوتی است که به مردم اجازه انتخاب می دهد که از بین دو شیوه یکی را انتخاب کنند که هنوز نهایی نشده است و به زودی با نهایی شدن آن از آذرماه اجرایی می شود.

میدری با بیان اینکه اعتبارات این طرح از ۱۵۰۰ همت به سه هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ افزود: برای کالابرگ دو طرح وجود دارد؛ پیشنهاد ما این است که افراد همچون دفعات قبل مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعتبار را به ازای هر نفر را دریافت و از بین ۱۱ قلم کالای مورد نظر در فروشگاه ها خریداری کنند یا اینکه از ۱۲ هزار فروشگاه این کالاها را با قیمت مصوب با تخفیف حداقل ۲۰ درصد خریداری کنند.

وی افزود: این پیشنهادی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده و در کمیته مشترکی که نمایندگان مجلس نیز در آن حضور خواهند داشت، این طرح نهایی خواهد شد.

