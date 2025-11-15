آغاز فرآیند ثبتنام نامزدهای انتخابات شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان تهران
مشاور استاندار و مدیرکل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری تهران، از آغاز روند ثبتنام داوطلبان عضویت در هیئترئیسه شورای هماهنگی روابطعمومیهای استان خبر داد و تأکید کرد دستگاههای اجرایی، فرمانداریها و شهرداریها نسبت به معرفی نامزدهای واجد شرایط اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی مؤمنی، طی اطلاعیهای خطاب به فرمانداران شهرستانهای تابعه، مدیران دستگاههای اجرایی و شهرداران استان اعلام کرد: با توجه به مفاد اساسنامه شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان تهران، اعضای هیئترئیسه این شورا از طریق رأی مستقیم مجمع عمومی و برای مدت دو سال انتخاب میشوند.
وی با بیان اینکه آخرین دوره انتخابات در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ برگزار شده است، افزود: اکنون زمان برگزاری انتخابات دوره جدید فرا رسیده است.
مؤمنی گفت: این ادارهکل در نظر دارد انتخابات دوره جدید شورای هماهنگی روابطعمومیهای استان را برگزار کند، لذا ضروری است مدیران محترم دستگاهها دستور فرمایند در صورتی که مدیر روابطعمومی مجموعه تمایل به نامزد شدن در این انتخابات دارد، درخواست کتبی خود را همراه با مدارک لازم ارسال کند.
بر اساس اعلام مدیرکل روابطعمومی استانداری تهران، داوطلبان لازم است مشخصات کامل خود شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، مدرک تحصیلی، شماره تلفن همراه و ثابت، رزومه کاری، فایل عکس پرسنلی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ به ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری تهران ارسال کنند.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران اعلام کرد: اطلاعات تکمیلی درباره نحوه برگزاری انتخابات و زمان مجمع عمومی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.