اعطای تسهیلات به دانشجویان رشته کتابداری
مدیرعامل صندوق قرضالحسنه دانشجویان جهاد دانشگاهی اعلام کرد: ارائه تسهیلات ویژه به دانشجویان رشته کتابداری با هدف حمایت آموزشی و پژوهشی فراهم شده است.
به گزارش ایلنا از صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران (ایسفا)، افسانه بیات ضمن تبریک روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری، به اهمیت کتاب در زندگی انسانها اشاره کرد.
وی همچنین با تأکید بر نقش حیاتی کتابداران در نظام اطلاعرسانی کشور گفت: کتابداری تنها مدیریت کتاب نیست؛ بلکه مدیریت دانش، اطلاعات و میراث مکتوب است. این رشته زیربنای توسعه علمی هر جامعه محسوب میشود.
دانشجویان واجد شرایط میتوانند برای ارائه مدارک خود حداکثر تا پایان روز شنبه، یکم آذر ماه به صورت حضوری به صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران مراجعه کنند.
کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جزئیات شرایط دریافت تسهیلات از طریق مراجعه به کانالهای ارتباطی صندوق در ایتا، تلگرام و اینستاگرام به نشانی @isfa_۱۳۷۷ نیز امکانپذیر است.