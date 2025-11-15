اعطای تسهیلات به دانشجویان رشته کتابداری

وی همچنین با تأکید بر نقش حیاتی کتابداران در نظام اطلاع‌رسانی کشور گفت: کتابداری تنها مدیریت کتاب نیست؛ بلکه مدیریت دانش، اطلاعات و میراث مکتوب است. این رشته زیربنای توسعه علمی هر جامعه محسوب می‌شود.

دانشجویان واجد شرایط می‌توانند برای ارائه مدارک خود حداکثر تا پایان روز شنبه، یکم آذر ماه به صورت حضوری به صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران مراجعه کنند.

کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جزئیات شرایط دریافت تسهیلات از طریق مراجعه به کانال‌های ارتباطی صندوق در ایتا، تلگرام و اینستاگرام به نشانی @isfa_۱۳۷۷ نیز امکان‌پذیر است.