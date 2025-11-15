خبرگزاری کار ایران
سرپرست اداره‌کل امور اتباع استانداری تهران:

مدیریت حضور اتباع در مناطق حساس در دستور کار است

سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران در دومین جلسه دستورالعمل تکمیل، پایش اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا و مسائل مبتلابه حوزه اتباع و مهاجرین خارجی در شهرستان اسلامشهر گفت: مدیریت حضور اتباع در مناطق حساس در دستور کار است.

به گزارش ایلنا، دومین جلسه دستورالعمل تکمیل، پایش اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا و مسائل مبتلابه حوزه اتباع و مهاجرین خارجی، شهرستان‌های اسلامشهر، رباط کریم و بهارستان به میزبانی نورالله طاهری، فرماندار شهرستان اسلامشهر و با حضور سیدکمال سادات، سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران، وحید گلی‌کانی، سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد. 

در این نشست، وحید گلی‌کانی ضمن تقدیر از تلاش‌های نیروی انتظامی در حوزه اتباع اظهار کرد: نیروی انتظامی در زمینه مقابله با قاچاق انسان و دستگیری عوامل مرتبط زحمات بسیاری متحمل شده است. 

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های سامانه‌ای افزود: ضروری است از سامانه سیام در روند دستگیری و انتقال اتباع غیرمجاز استفاده شود تا فرآیندها هدفمندتر انجام شده و از تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری گردد. 

سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در ساماندهی اتباع گفت: ادارات کار باید با راه‌اندازی گشت‌های مشترک، شناسایی کارفرمایان متخلف، جمع‌آوری اتباع فاقد مجوز اقامت و جایگزینی نیروی کار ایرانی اقدام کنند. 

گلی‌کانی ادامه داد: متأسفانه در برخی واحدهای صنفی حوزه مواد غذایی از اتباع استفاده می‌شود که این اقدام تخلف محسوب می‌شود و لازم است ادارات کار با افزایش بازرسی‌ها از تداوم چنین مواردی جلوگیری کنند. 

وی در خصوص ستاد خبری ۱۴۳۸ گفت: این سامانه به صورت شبانه‌روزی فعال است و گزارشات مردمی درخصوص شناسایی کلونی‌ها و محل‌های استقرار اتباع فاقد مجوز اقامت را دریافت و بررسی می‌کند. 

سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت حضور اتباع در مناطق حساس اظهار داشت: در نقاط حیاتی و دارای رده حفاظتی، اتباع خارجی مجاز به حضور نیستند و لازم است پیرامون این اماکن، حضور اتباع به صورت کامل کنترل و مدیریت شود. 

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران،  وی در پایان درباره ساماندهی اتباع مجاز نیز گفت: طرح آمایش ۱۹ اتباع خارجی مجاز تا پایان آبان‌ماه سال جاری ادامه دارد و مشمولان این طرح نسبت به دریافت کارت‌های آمایش نوزدهم اقدام کرده‌اند.

