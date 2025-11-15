خبرگزاری کار ایران
تصادف رانندگی ۳ کشته برجای گذاشت

تصادف رانندگی ۳ کشته برجای گذاشت
برخورد یک دستگاه تریلی با خودروی سواری در محور چوکام به خمام سبب کشته شدن ۳ سرنشین خودروی سواری شد.

به گزارش  ایلنا، سرهنگ جاور صفاری رئیس پلیس راه گیلان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی با یک خودروی سواری در محور چوکام به خمام، ۲ سرنشین خودروی سواری در دم کشته شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گیلان هم گفت: پس از اعلام این تصادف به مرکز اورژانس، چهار دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های خمام، چاپارخانه، پیربازار و خشکبیجار به محل حادثه اعزام شدند. 

جمشید محمدی افزود: این حادثه منجر به جان‌باختن دو نفر در صحنه شد، همچنین یک مصدوم که در وضعیت بحرانی قرار داشت، در حین انجام عملیات احیای قلبی–ریوی (CPR) توسط تکنسین‌های اورژانس، به بیمارستان منتقل شد، دو مصدوم دیگر نیز با آسیب‌های شدید برای ادامه درمان به بیمارستان پورسینا انتقال یافتند.

دقایقی قبل دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: یکی از مصدومان که خانم بود در بیمارستان جان خود را از دست داد.

سرهنگ جاور صفاری رئیس پلیس راه گیلان علت این سانحه رانندگی را سرعت بالای خودروی سواری و رعایت نکردن فاصله طولی اعلام کرد و گفت: این خودرو با قسمت عقب این تریلی کشنده برخورد کرد و پس از آن به سمت راست جاده منحرف شد و با درخت حاشیه راه برخورد کرد.

