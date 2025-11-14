وزیر آموزش و پرورش:
مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران هدف راهبردی آموزش و پرورش است
وزیر آموزش و پرورش دستیابی به مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران را از اهداف اصلی نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: ما نهتنها باید تعیینکننده سکوهایی باشیم که دیگران طراحی میکنند، بلکه خود نیز طراح سکوهای علمی و فناوری باشیم تا دیگران در آن حضور یابند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در آیین اختتامیه المپیادهای بینالمللی ترکیبیات و هندسه ایران، با تقدیر از تلاش و همت دانشآموزان شرکتکننده، این رویداد علمی را جلوهای از توانمندی، خودباوری و استعدادهای درخشان جوانان ایرانی دانست.
کاظمی، در سخنان خود اظهار داشت: دانشآموزان جمهوری اسلامی ایران همواره ثابت کردهاند که حتی در سختترین شرایط نیز میتوانند به بالاترین سطوح موفقیت علمی دست یابند.
پیام این المپیاد برای جامعه علمی کشور و مردم این است که ما میتوانیم و با اراده، پشتکار و ایمان، مسیر پیشرفت را هموار خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به مسئولیتهای فرهنگی و انسانی دانشآموزان نخبه افزود: در کنار مسئولیتهای علمی، وظیفهای فرهنگی و انسانی بر دوش ماست؛ دفاع از مظلومان و حمایت از دانشآموزان و کودکانی که امروز در غزه، لبنان و عراق از ابتداییترین حقوق خود محروم بوده و از تحصیل بازمانده اند، بخشی از رسالت جامعه علمی و فرهنگی ایران است.
وی با بیان این که وزارت آموزش و پرورش از هیچ تلاشی برای حمایت از استعدادهای درخشان دریغ نخواهد کرد، تأکید کرد :ما با تمام توان در کنار دانشآموزان هستیم و تمام امکانات مورد نیاز را برای شکوفایی علمی آنان فراهم خواهیم کرد تا بتوانند جایگاه اثرگذار جمهوری اسلامی ایران را در عرصه علمی و فناوری جهان، روزبهروز ارتقا دهند.
کاظمی، دستیابی به مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران را از اهداف اصلی نظام تعلیم و تربیت دانست و تصریح کرد: ما نهتنها باید تعیینکننده سکوهایی باشیم که دیگران طراحی میکنند، بلکه خود نیز طراح سکوهای علمی و فناوری باشیم تا دیگران در آن حضور یابند.
امروز جمهوری اسلامی ایران با اتکال به خداوند متعال و همت جوانان و دانشآموزان غیرتمند، در مسیر درخشش علمی در جهان گام برمیدارد.
گفتنی است آیین اختتامیه المپیادهای بینالمللی ترکیبیات و هندسه ایران، با حضور مسئولان آموزشی، اساتید دانشگاه، نخبگان علمی و جمعی از دانشآموزان برگزیده در محل سالن اجتماعات باشگاه دانش پژوهان جوان برگزار شد و در پایان از نفرات برتر با اهدای مدال های رنگارنگ، لوح تقدیر و جوایز ویژه، قدردانی شد.