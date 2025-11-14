خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر آموزش و پرورش:

مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران هدف راهبردی آموزش و پرورش است

مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران هدف راهبردی آموزش و پرورش است
کد خبر : 1714011
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش و پرورش دستیابی به مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران را از اهداف اصلی نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: ما نه‌تنها باید تعیین‌کننده سکوهایی باشیم که دیگران طراحی می‌کنند، بلکه خود نیز طراح سکوهای علمی و فناوری باشیم تا دیگران در آن حضور یابند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در آیین اختتامیه المپیادهای بین‌المللی ترکیبیات و هندسه ایران، با تقدیر از تلاش و همت دانش‌آموزان شرکت‌کننده، این رویداد علمی را جلوه‌ای از توانمندی، خودباوری و استعدادهای درخشان جوانان ایرانی دانست.

کاظمی، در سخنان خود اظهار داشت: دانش‌آموزان جمهوری اسلامی ایران همواره ثابت کرده‌اند که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توانند به بالاترین سطوح موفقیت علمی دست یابند.

پیام این المپیاد برای جامعه علمی کشور و مردم این است که ما می‌توانیم و با اراده، پشتکار و ایمان، مسیر پیشرفت را هموار خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به مسئولیت‌های فرهنگی و انسانی دانش‌آموزان نخبه افزود: در کنار مسئولیت‌های علمی، وظیفه‌ای فرهنگی و انسانی بر دوش ماست؛ دفاع از مظلومان و حمایت از دانش‌آموزان و کودکانی که امروز در غزه، لبنان و عراق از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم‌ بوده و از تحصیل بازمانده اند، بخشی از رسالت جامعه علمی و فرهنگی ایران است.

وی با بیان این که وزارت آموزش و پرورش از هیچ تلاشی برای حمایت از استعدادهای درخشان دریغ نخواهد کرد، تأکید کرد :ما با تمام توان در کنار دانش‌آموزان هستیم و تمام امکانات مورد نیاز را برای شکوفایی علمی آنان فراهم خواهیم کرد تا بتوانند جایگاه اثرگذار جمهوری اسلامی ایران را در عرصه علمی و فناوری جهان، روزبه‌روز ارتقا دهند.

کاظمی، دستیابی به مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران را از اهداف اصلی نظام تعلیم و تربیت دانست و تصریح کرد: ما نه‌تنها باید تعیین‌کننده سکوهایی باشیم که دیگران طراحی می‌کنند، بلکه خود نیز طراح سکوهای علمی و فناوری باشیم تا دیگران در آن حضور یابند.

امروز جمهوری اسلامی ایران با اتکال به خداوند متعال و همت جوانان و دانش‌آموزان غیرتمند، در مسیر درخشش علمی در جهان گام برمی‌دارد.

گفتنی است آیین اختتامیه المپیادهای بین‌المللی ترکیبیات و هندسه ایران، با حضور مسئولان آموزشی، اساتید دانشگاه، نخبگان علمی و جمعی از دانش‌آموزان برگزیده در محل سالن اجتماعات باشگاه دانش پژوهان جوان برگزار شد و در پایان از نفرات برتر با اهدای مدال های رنگارنگ، لوح تقدیر و جوایز ویژه، قدردانی شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ