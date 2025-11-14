نماز باران در آستان قدس حضرت عبدالعظیم اقامه شد

به گزارش ایلنا، این مراسم معنوی از ساعات ابتدایی صبح آغاز شد و جمع زیادی از مردم تهران و زائران حرم حضرت عبدالعظیم(ع) در آن شرکت کردند و نمازگزاران با دعا و نیایش، نزول رحمت الهی و رفع خشکسالی را از خداوند متعال طلب کردند.

نمازگزاران با ذکر دعاهای دسته‌جمعی و مناجات آستان حضرت عبدالعظیم (ع) را سرشار از معنویت کردند.

اقامه نماز باران، سنتی اسلامی برای طلب نزول باران در زمان خشکسالی است و نمادی از اتحاد و ایمان مردم به درگاه الهی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/