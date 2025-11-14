خبرگزاری کار ایران
نماز باران در آستان قدس حضرت عبدالعظیم اقامه شد

نماز باران در آستان قدس حضرت عبدالعظیم اقامه شد
نماز باران صبح جمعه ۲۳ آبان‌ماه با حضور گسترده مؤمنان و به امامت آیت‌الله حسن منفرد در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) اقامه شد.

به گزارش ایلنا، این مراسم معنوی از ساعات ابتدایی صبح آغاز شد و جمع زیادی از مردم تهران و زائران حرم حضرت عبدالعظیم(ع) در آن شرکت کردند و نمازگزاران با دعا و نیایش، نزول رحمت الهی و رفع خشکسالی را از خداوند متعال طلب کردند.

نمازگزاران با ذکر دعاهای دسته‌جمعی و مناجات آستان حضرت عبدالعظیم (ع) را سرشار از معنویت کردند.

اقامه نماز باران، سنتی اسلامی برای طلب نزول باران در زمان خشکسالی است و نمادی از اتحاد و ایمان مردم به درگاه الهی به شمار می‌رود.

 

 

