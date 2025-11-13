خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
سرقت ۷۳ گرم طلا ،خانم نظافتچی را راهی زندان کرد

سرقت ۷۳ گرم طلا ،خانم نظافتچی را راهی زندان کرد
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک زن خدمتکار خبر داد و گفت: این خانم که به عنوان نظافتچی در یک منزل کار میکرد به اتهام سرقت طلا دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد افشار در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: با گزارش یکی از شهروندان مبنی سرقت طلا به ارزش ۷ میلیارد ریال از منزل خود، تیم کلانتری ۱۳۳ شهر زیبا عملیات خود را برای دستگیری عامل این سرقت آغاز کرد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از تحقیقات تخصصی و شگردهای نوین پلیسی ، ماموران پلیس متوجه اظهارات ضد و نقیض خانمی که به عنوان نظافتچی در منزل کار میکرد، شدند.

وی تصریح کرد: متهم طی بازجویی های فنی تیم عملیات کلانتری لب به اعتراف گشود و به جرم خود مبنی بر سرقت ۷۳ گرم طلا از صاحبخانه اعتراف کرد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت، در ادامه افزود: وی انگیزه خود را از سرقت، اطلاع از مکان طلاها و با کپی برداری از کلید منزل از نبود صاحبخانه سوء استفاده کرده و طلا ها را به سرقت برده که طی این اعتراف پرونده تکمیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد: ضمن ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی، با نصب دوربین های مداربسته و دزدگیر امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک حتما به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

