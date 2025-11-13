سرقت ۷۳ گرم طلا ،خانم نظافتچی را راهی زندان کرد

این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از تحقیقات تخصصی و شگردهای نوین پلیسی ، ماموران پلیس متوجه اظهارات ضد و نقیض خانمی که به عنوان نظافتچی در منزل کار میکرد، شدند.

وی تصریح کرد: متهم طی بازجویی های فنی تیم عملیات کلانتری لب به اعتراف گشود و به جرم خود مبنی بر سرقت ۷۳ گرم طلا از صاحبخانه اعتراف کرد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت، در ادامه افزود: وی انگیزه خود را از سرقت، اطلاع از مکان طلاها و با کپی برداری از کلید منزل از نبود صاحبخانه سوء استفاده کرده و طلا ها را به سرقت برده که طی این اعتراف پرونده تکمیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد: ضمن ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی، با نصب دوربین های مداربسته و دزدگیر امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک حتما به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.