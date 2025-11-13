رئیس سازمان حفاظت محیطزیست:
بخش عمده اقدامات برای رفع آلودگی بوی نامطبوع اتوبان قم- تهران انجام نشده است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: عوامل متعددی برای بوی نامطبوع در مسیر اتوبان قم- تهران شناسایی شده است وبرای دستگاهها وظایفی برای رفع آن مشخص شده که باید به آن عمل کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در هفتمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند در دولت چهاردهم که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، بیان کرد: از سال ۱۳۹۳ در خصوص بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه بینالمللی و آزادراه تهران ـ قم به صورت مستمر گزارشاتی اعلام شد.
او گفت: در دولت دوازدهم نیز دستور موکدی برای بررسی این موضوع صادر شد.
انصاری در خصوص شناسایی علل و عوامل این بو اظهار کرد: کانونهای متعددی در خصوص انتشار این بوی نامطبوع شناسایی شد که سه کانون عمده شامل مجتمع دامداری، فاضلاب و مرکز دفن آرادکوه است.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرده و گزارشی را به معاون اول رئیسجمهوری ارسال کرده و پیشنهاداتی در این گزارش ارائه شده است.
مقرر شد در جلسه آینده همه دستگاهها گزارش اقدامات انجام شده را ارایه دهند.