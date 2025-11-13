بخش عمده اقدامات برای رفع آلودگی بوی نامطبوع اتوبان قم- تهران انجام نشده است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در هفتمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند در دولت چهاردهم که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، بیان کرد: از سال ۱۳۹۳ در خصوص بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه بین‌المللی و آزادراه تهران ـ قم به صورت مستمر گزارشاتی اعلام شد.

او گفت: در دولت دوازدهم نیز دستور موکدی برای بررسی این موضوع صادر شد. انصاری در خصوص شناسایی علل و عوامل این بو اظهار کرد: کانون‌های متعددی در خصوص انتشار این بوی نامطبوع شناسایی شد که سه کانون عمده شامل مجتمع دامداری، فاضلاب و مرکز دفن آرادکوه است. وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرده و گزارشی را به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کرده و پیشنهاداتی در این گزارش ارائه شده است. مقرر شد در جلسه آینده همه دستگاه‌ها گزارش اقدامات انجام شده را ارایه دهند.

انتهای پیام/