کشف بیش از ۲۰۰ هزار قرص روان گردان در شهرستان قدس؛ ۷ نفر دستگیر شدند
در راستای مقابله با توزیع کنندگان عمده قرصهای متادون و روانگردان، پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قدس طی سه عملیات جداگانه موفق به کشف بیش از ۲۰۰ هزار عدد انواع قرص روان گردان شد.
به گزارش ایلنا، سید نظام موسوی فرمانده انتظامی شهرستان قدس در این مورد اظهار کرد: این عملیات با هدف مقابله قاطع با شبکههای توزیع قرص روان گردان و پیشگیری از تهدیدات ناشی از آن برای سلامت جامعه، با هماهنگی دستگاه قضائی اجرا شد. پس از انجام تحقیقات میدانی و کسب اطلاعات موثق، در سه مرحله عملیاتی جداگانه موفق به شناسایی و کشف بیش از ۲۰۰ هزار عدد انواع قرصهای مخدر و روانگردان شدیم.
وی افزود: تمامی افراد دستگیر شده به مراجع قضائی معرفی و تحقیقات برای شناسایی دیگر اعضای این شبکه ادامه دارد.
سرهنگ موسوی با بیان اینکه پلیس شهرستان قدس با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای خود، مصمم به ادامه مبارزه و برخورد با توزیع کنندگان و فروشندگان مواد افیونی و قرصهای روان گردان و تأمین امنیت و سلامت جامعه است.
بر اساس گزارش خبرگزاری پلیس، وی در پایان از همه شهروندان درخواست کرد هرگونه موارد مشکوک را از طریق فوریت های ۱۱۰گزارش کنند.