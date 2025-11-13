کشف بیش از ۲۰۰ هزار قرص روان گردان در شهرستان قدس؛ ۷ نفر دستگیر شدند

به گزارش ایلنا، سید نظام موسوی فرمانده انتظامی شهرستان قدس در این مورد اظهار کرد: این عملیات با هدف مقابله قاطع با شبکه‌های توزیع قرص روان گردان و پیشگیری از تهدیدات ناشی از آن برای سلامت جامعه، با هماهنگی دستگاه قضائی اجرا شد. پس از انجام تحقیقات میدانی و کسب اطلاعات موثق، در سه مرحله عملیاتی جداگانه موفق به شناسایی و کشف بیش از ۲۰۰ هزار عدد انواع قرص‌های مخدر و روانگردان شدیم.

وی افزود: تمامی افراد دستگیر شده به مراجع قضائی معرفی و تحقیقات برای شناسایی دیگر اعضای این شبکه ادامه دارد.