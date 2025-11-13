خبرگزاری کار ایران
آوار در «آبسرد» دماوند جان یک تن را گرفت/ انتقال سه مصدوم به بیمارستان

سخنگوی مرکز اورژانس تهران از جانباختن یک نفر و مصدومیت سه تن در حادثه آوار در آبسرد دماوند خبر داد.

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی  در توضیح حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۴:۳۳ بعدازظهر امروز پنجشنبه (۲۲ آبان) رخداد یک حادثه آوار در شهر دماوند، شهرستان آبسرد، محله اتابک، خیابان معراج، کوچه گل نرگس به مرکز اورژانس تهران اطلاع داده شد.

وی گفت: پس از اعلام این حادثه، تکنسین‌های اورژانس تهران با سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

تبریزی ادامه داد: تکنسین‌های اورژانس تهران وضعیت حادثه دیدگان را بررسی کردند و اقدامات اولیه درمانی را انجام دادند.

سخنگوی مرکز اورژانس تهران در پایان افزود: این حادثه سه تن مصدوم بر جای گذاشت و یک تن نیز جان خود را از دست داد.

به گفته وی، اورژانس تهران سه مصدوم این حادثه را برای ادامه روند درمان به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل کرد.

