آوار در «آبسرد» دماوند جان یک تن را گرفت/ انتقال سه مصدوم به بیمارستان
سخنگوی مرکز اورژانس تهران از جانباختن یک نفر و مصدومیت سه تن در حادثه آوار در آبسرد دماوند خبر داد.
به گزارش ایلنا، شروین تبریزی در توضیح حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۴:۳۳ بعدازظهر امروز پنجشنبه (۲۲ آبان) رخداد یک حادثه آوار در شهر دماوند، شهرستان آبسرد، محله اتابک، خیابان معراج، کوچه گل نرگس به مرکز اورژانس تهران اطلاع داده شد.
وی گفت: پس از اعلام این حادثه، تکنسینهای اورژانس تهران با سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.
تبریزی ادامه داد: تکنسینهای اورژانس تهران وضعیت حادثه دیدگان را بررسی کردند و اقدامات اولیه درمانی را انجام دادند.
سخنگوی مرکز اورژانس تهران در پایان افزود: این حادثه سه تن مصدوم بر جای گذاشت و یک تن نیز جان خود را از دست داد.
به گفته وی، اورژانس تهران سه مصدوم این حادثه را برای ادامه روند درمان به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل کرد.