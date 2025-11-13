آوار در «آبسرد» دماوند جان یک تن را گرفت/ انتقال سه مصدوم به بیمارستان

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی در توضیح حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۴:۳۳ بعدازظهر امروز پنجشنبه (۲۲ آبان) رخداد یک حادثه آوار در شهر دماوند، شهرستان آبسرد، محله اتابک، خیابان معراج، کوچه گل نرگس به مرکز اورژانس تهران اطلاع داده شد.