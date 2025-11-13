خبرگزاری کار ایران
توقیف شناور حامل احشام قاچاق در میناب

توقیف شناور حامل احشام قاچاق در میناب
فرمانده پایگاه دریابانی میناب از توقیف یک فروند شناور و کشف 31 راس احشام قاچاق در آب های این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت پلیس، سرهنگ "محسن صبوری زاده"  با اعلام این خبر گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب طی عملیات حین گشت زنی و کنترل حوزه استحفاظی به یک فروند شناور غیرمجاز برخورد کردند.

وی ادامه داد: مرزبانان بلافاصله شناور را تعقیب و با تنگ کردن عرصه بر قاچاقچیان و سرنشینان شناور را  متوقف کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب گفت: در بازرسی از  شناور غیرمجاز تعداد 31 راس احشام قاچاق از نوع گوسفند کشف و در این رابطه 2 متهم نیز دستگیر شدند.

این مقام انتظامی اظهار کرد: کارشناسان ارزش احشام کشف شده را 3 میلیارد و 100میلیون ریال برآورد کردند.

