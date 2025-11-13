خبرگزاری کار ایران
رونمایی از یک سازه نوآورانه در مرکز علمی کاربردی

رونمایی از یک سازه نوآورانه در مرکز علمی کاربردی
از سازه نوآورانه مرکز علمی کاربردی اتحادیه طلا و جواهر تهران با حضور معاون وزیر صمت رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، مراسم رونمایی رسمی از پروژه‌ی نوین زیورسازه‌ی اصفهان به نام پروژه‌ی (و جهان خیره به داستان تو مانده است)، با حضور «ابراهیم شیخ» معاون صنایع عمومی وزیر صمت، «محمدعلی اکبری» رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی، «محمدحسین پیش بین» رییس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی واحداستانی تهران شرق، «اسماعیل کاظمی» نایب رئیس اتاق اصناف تهران، رئیس و هیات مدیره اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، همکاران و فعالان بازار طلا، رئیس، اساتید و دانشجویان مرکز علمی کاربردی اتحادیه طلا و جواهر تهران برگزار شد.

در این مراسم معاون وزیر صمت ضمن بیان جایگاه ممتاز مرکز علمی کاربردی اتحادیه طلا و جواهر تهران، ضمن تقدیر از اقدامات اتحادیه در رشد این مرکز، بر تقویت این دانشگاه در راستای رشد و توسعه صنعت بزرگ طلا و جواهر تاکید کرد.

