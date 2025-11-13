خبرگزاری کار ایران
ضربه سنگین مرزبانان به قاچاقچیان در مرز مریوان

ضربه سنگین مرزبانان به قاچاقچیان در مرز مریوان
فرمانده هنگ مرزی مریوان از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش 20 میلیارد ریال در نوار مرزی این هنگ خبر داد.

 به گزارش ایلنا به نقل از سایت پلیس، سرهنگ "علی دریکوند" در تشریح این خبر، اظهار داشت: در راستای مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق مرزبانان این فرماندهی در هنگ مرزی مریوان پس از انجام کار اطلاعاتی و پایش مرز با استفاده از وسایل اپتیکی توانستند مقدار قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کنند.

فرمانده هنگ مرزی مریوان افزود: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق مرزبانان توانستند 60 هزار نخ سیگار خارجی، 129 هزار و 33 عدد ترقه، 50 لیتر سم کشاورزی، 56 دستگاه اقلام ضدفرهنگی، مهار  89 راس احشام سبک، 2400 لیتر بنزین و غیره را در نوار مرزی این شهرستان کشف کنند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: در این عملیات تعداد 6 نفر دستگیر و تعداد 6 دستگاه خودرو سنگین نیز توقیف که ارزش محموله‌های کشف شده برابر اعلام کارشناسان 20 میلیارد ریال برآورد شده است.

