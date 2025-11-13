ضربه سنگین مرزبانان به قاچاقچیان در مرز مریوان

به گزارش ایلنا به نقل از سایت پلیس، سرهنگ "علی دریکوند" در تشریح این خبر، اظهار داشت: در راستای مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق مرزبانان این فرماندهی در هنگ مرزی مریوان پس از انجام کار اطلاعاتی و پایش مرز با استفاده از وسایل اپتیکی توانستند مقدار قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کنند.

فرمانده هنگ مرزی مریوان افزود: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق مرزبانان توانستند 60 هزار نخ سیگار خارجی، 129 هزار و 33 عدد ترقه، 50 لیتر سم کشاورزی، 56 دستگاه اقلام ضدفرهنگی، مهار 89 راس احشام سبک، 2400 لیتر بنزین و غیره را در نوار مرزی این شهرستان کشف کنند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: در این عملیات تعداد 6 نفر دستگیر و تعداد 6 دستگاه خودرو سنگین نیز توقیف که ارزش محموله‌های کشف شده برابر اعلام کارشناسان 20 میلیارد ریال برآورد شده است.