توقیف 3 هزار دستگاه خودروی شوتی

به گزارش ایلنا به نقل از سایت پلیس، سردار "حسین رحیمی" با اشاره به اجرای طرح مقابله با خودروهای شوتی در دو استان فارس و کرمان بیان داشت: این طرح به مدت یک هفته در راستای مقابله و مبارزه با قاچاق فراورده های نفتی با بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی به مرحله اجرا در آمد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به توقیف نزدیک به 3 هزار دستگاه انواع خودروی شوتی، عنوان داشت: در اجرای این طرح بیش از 424 هزار لیتر انواع فراورده های نفتی کشف شد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح 649 نفر راننده و سرنشین خودروهای شوتی به اتهام قاچاق کالا و دستکاری در ارکان خودرو و سرعت غیر مجاز دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند، بیان داشت: در این طرح مقادیر زیادی لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی بنا به اعلام کارشناسان به ارزش تقریبی 100 میلیارد تومان هم کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه اجرای طرح مقابله با خوردوهای شوتی به صورت سراسری، منطقه ای به صورت مستمر در حال اجرا می باشد، بیان داشت: هموطنان گرامی می توانند اخبار و اطلاعات خود رادر خصوص خودروهای شوتی با شماره 096300 درمیان بگذارند.