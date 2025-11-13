توزیع هزار دستگاه کامیونت کمپرسی برای ارتقای خدمات عمرانی شهرها و روستاها
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در مراسم رونمایی و واگذاری هزار دستگاه کامیونت کمپرسی نیسان حضور یافت وی همچنین از فعال بودن ۱۱ شرکت تولیدکننده اتوبوس در کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها در آیین رونمایی از ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت کمپرسی نیسان، با اشاره به راهاندازی خط تولید اتوبوس در شرکت زامیاد گفت: در حال حاضر ۱۱ شرکت داخلی تولیدکننده اتوبوس فعال هستند و ثبت سفارش و اعلام نیاز به تمامی آنها انجام شده است و هیچ دغدغهای برای تأمین نقدینگی در سال ۱۴۰۴ وجود ندارد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ تنها ۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس شهری فعال بود، درحالیکه برنامهریزی برای ۳۰ هزار دستگاه صورت گرفته بود. هماکنون از مجموع ۲۳ هزار و ۷۰۰ اتوبوس موجود، فقط ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه قابل استفاده هستند که بخش عمده آنها فرسودهاند. بنابراین تقویت تولید داخلی و پرداختهای بهموقع تعهدات دولت و شهرداریها ضروری است.
نصرتی با اشاره به تأکید برنامه هفتم پیشرفت و قانون هوای پاک بر گسترش ناوگان حملونقل عمومی تصریح کرد: برای عبور از شرایط اضطراری علاوه بر تولید داخلی، واردات تعداد محدودی اتوبوس نیز در دستور کار قرار گرفته و تولیدکنندگان موظف به فعالسازی خطوط برای برنامه میانمدت هستند.
او بیان کرد: این اقدام بخشی از برنامههای گسترده دولت و وزارت کشور برای ارتقای زیرساختهای شهری و روستایی و توسعه حملونقل عمومی است و میتواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت خدمات به شهروندان و روستانشینان ایفا کند.
وی افزود: توزیع این کامیونتها علاوه بر رفع نیازهای عملیاتی شهرداریها و دهیاریها، زمینه اشتغال کارگران ایرانی را نیز فراهم میکند. بخشی از این خودروها با تکیه بر ظرفیت تولید داخلی ساخته شده و مابقی نیز برای پوشش نیازهای فوری وارداتی است.
معاون وزیر کشور با اشاره به محدودیتهای موجود در ناوگان حملونقل شهری و برونشهری گفت: با وجود فرسودگی ناوگان و کمبود اتوبوس در کشور، برنامههای توسعه حملونقل عمومی با حمایت مجلس و مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست که تولید و واردات اتوبوس و تاکسیهای برقی با کیفیت را هم در بر میگیرد.
نصرتی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان کلانشهرها و شهرهای اقماری تأکید کرد و افزود: مدیریت منابع، برنامهریزی متوازن پروژههای اقتصادی و صنعتی و تقویت حملونقل از اولویتهای این سازمان است تا خدماتی متناسب با استانداردهای بینالمللی به مردم ارائه شود.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تصریح کرد: توزیع هزار دستگاه کامیونت در شهرها و روستاهای کشور، گامی مهم برای ارتقای توان خدمات عمرانی و پسماند و حمایت از تولید داخلی محسوب میشود.
در ادامه این مراسم، یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود محدودیتها، مجموعه وزارت کشور و صنعت خودروسازی تلاش میکنند نیازهای مردم را برطرف کنند. روزانه در ۶۰ هزار روستا و ۱۴۸۰ شهر کشور پروژههای عمرانی از جمله آسفالت، توسعه فضای سبز و نوسازی ناوگان در حال اجراست.
وی با اشاره به افزایش اعتبارات حوزه مدیریت شهری و روستایی افزود: در ۳ سال گذشته ۲ هزار دستگاه اتوبوس و هزار دستگاه کامیونت تحویل شده و برنامهریزی برای واگذاری ۳ هزار دستگاه دیگر به مناطق کمبرخوردار انجام شده است.
همچنین محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با قدردانی از توانمندی تولیدکنندگان داخلی اظهار داشت: ارتقای کیفیت ناوگان شهری و روستایی، اشتغالزایی و کاهش وابستگی از اهداف مهم این اقدامات است.
به گزارش روابطعمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، وی افزود: هر دستگاه کمپرسی در یک روستای کوچک میتواند رفاه و رضایت مردم را افزایش دهد. جوکار تأکید کرد: منابع مالی این طرحها از محل مالیات و بودجههای سنواتی تأمین شده و هدف، ارائه خدمات استاندارد و یکپارچه در سراسر کشور است.