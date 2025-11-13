خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توزیع هزار دستگاه کامیونت کمپرسی برای ارتقای خدمات عمرانی شهرها و روستاها

توزیع هزار دستگاه کامیونت کمپرسی برای ارتقای خدمات عمرانی شهرها و روستاها
کد خبر : 1713564
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در مراسم رونمایی و واگذاری هزار دستگاه کامیونت کمپرسی نیسان حضور یافت وی همچنین از فعال بودن ۱۱ شرکت تولیدکننده اتوبوس در کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در آیین رونمایی از ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت کمپرسی نیسان، با اشاره به راه‌اندازی خط تولید اتوبوس در شرکت زامیاد گفت: در حال حاضر ۱۱ شرکت داخلی تولیدکننده اتوبوس فعال هستند و ثبت سفارش و اعلام نیاز به تمامی آن‌ها انجام شده است و هیچ دغدغه‌ای برای تأمین نقدینگی در سال ۱۴۰۴ وجود ندارد. 

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ تنها ۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس شهری فعال بود، درحالی‌که برنامه‌ریزی برای ۳۰ هزار دستگاه صورت گرفته بود. هم‌اکنون از مجموع ۲۳ هزار و ۷۰۰ اتوبوس موجود، فقط ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه قابل استفاده هستند که بخش عمده آن‌ها فرسوده‌اند. بنابراین تقویت تولید داخلی و پرداخت‌های به‌موقع تعهدات دولت و شهرداری‌ها ضروری است. 

نصرتی با اشاره به تأکید برنامه هفتم پیشرفت و قانون هوای پاک بر گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: برای عبور از شرایط اضطراری علاوه بر تولید داخلی، واردات تعداد محدودی اتوبوس نیز در دستور کار قرار گرفته و تولیدکنندگان موظف به فعال‌سازی خطوط برای برنامه میان‌مدت هستند. 

او بیان کرد:  این اقدام بخشی از برنامه‌های گسترده دولت و وزارت کشور برای ارتقای زیرساخت‌های شهری و روستایی و توسعه حمل‌ونقل عمومی است و می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت خدمات به شهروندان و روستانشینان ایفا کند.

وی افزود: توزیع این کامیونت‌ها علاوه بر رفع نیازهای عملیاتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، زمینه اشتغال کارگران ایرانی را نیز فراهم می‌کند. بخشی از این خودروها با تکیه بر ظرفیت تولید داخلی ساخته شده و مابقی نیز برای پوشش نیازهای فوری وارداتی است.

معاون وزیر کشور با اشاره به محدودیت‌های موجود در ناوگان حمل‌ونقل شهری و برون‌شهری گفت: با وجود فرسودگی ناوگان و کمبود اتوبوس در کشور، برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی با حمایت مجلس و مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست که تولید و واردات اتوبوس و تاکسی‌های برقی با کیفیت را هم در بر می‌گیرد.

نصرتی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان کلان‌شهرها و شهرهای اقماری تأکید کرد و افزود: مدیریت منابع، برنامه‌ریزی متوازن پروژه‌های اقتصادی و صنعتی و تقویت حمل‌ونقل از اولویت‌های این سازمان است تا خدماتی متناسب با استانداردهای بین‌المللی به مردم ارائه شود.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تصریح کرد: توزیع هزار دستگاه کامیونت در شهرها و روستاهای کشور، گامی مهم برای ارتقای توان خدمات عمرانی و پسماند و حمایت از تولید داخلی محسوب می‌شود.

در ادامه این مراسم، یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود محدودیت‌ها، مجموعه وزارت کشور و صنعت خودروسازی تلاش می‌کنند نیازهای مردم را برطرف کنند. روزانه در ۶۰ هزار روستا و ۱۴۸۰ شهر کشور پروژه‌های عمرانی از جمله آسفالت، توسعه فضای سبز و نوسازی ناوگان در حال اجراست. 

وی با اشاره به افزایش اعتبارات حوزه مدیریت شهری و روستایی افزود: در ۳ سال گذشته ۲ هزار دستگاه اتوبوس و هزار دستگاه کامیونت تحویل شده و برنامه‌ریزی برای واگذاری ۳ هزار دستگاه دیگر به مناطق کم‌برخوردار انجام شده است. 

همچنین محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با قدردانی از توانمندی تولیدکنندگان داخلی اظهار داشت: ارتقای کیفیت ناوگان شهری و روستایی، اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی از اهداف مهم این اقدامات است. 

به گزارش روابط‌عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وی افزود: هر دستگاه کمپرسی در یک روستای کوچک می‌تواند رفاه و رضایت مردم را افزایش دهد. جوکار تأکید کرد: منابع مالی این طرح‌ها از محل مالیات و بودجه‌های سنواتی تأمین شده و هدف، ارائه خدمات استاندارد و یکپارچه در سراسر کشور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ