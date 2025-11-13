معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:
در میدان جنگ، وحدت ملی ایرانیان را به رخ کشیدیم
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در افتتاحیه هفتادوپنجمین نشست مدیران فرهنگی دانشگاهها با اشاره به جنگ اخیر، بر ادای دین مدیران فرهنگی به کشور تأکید کرد و رسالت دانشگاه را در «تقویت و حفظ برتری در لایه فناوری» و «لایه همبستگی اجتماعی» تشریح نمود. وی دانشگاه را محلی برای التیام شکافهای اجتماعی و میراثدار تمدن فرهنگی ایران دانست.
به گزارش ایلنا، وحید شالچی در این مراسم با بیان اینکه «امروز زمانهای است که ما مدیران فرهنگی باید دین خود را به سرزمین و ملتمان ادا کنیم»، به تبیین رسالت دانشگاه در وضعیت کنونی پرداخت.
وی به برتری فناوری ایران در نبرد دفاع ملی دوازده روزه اشاره کرد و گفت: ایران در نبرد اخیر برتری فناوری خود را به دشمنان اثبات کرد.
شالچی در توضیح «اهمیت لایه همبستگی اجتماعی» اظهار کرد: گرچه ما در بسترهای مختلف اجتماعی تعارضات و نارضایتی داریم، اما در جنگ دوازده روزه دشمن متوجه شد که نمیتواند در هنگام تهدید بر این اختلافات تکیه کند و ایرانیان با توجه به آگاهی جمعی و روح جمعی یگانهای که دارند، در این بزنگاه حساس با تمامی تفاوتها کنار یکدیگر ایستادند.
وی در ادامه دانشگاه ایرانی را مکانی دانست که همه نمایندگان گروهها، طبقات و افکار مختلف در کنار یکدیگر قرار میگیرند و افزود: بر این اساس دانشگاه است که میتواند با کنار یکدیگر قرار دادن این گروههای متکثر و ایجاد فضای گفتوگو، مرهمی بر شکافهای اجتماعی و امکان زیستن در کنار یکدیگر فراهم کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به غنای تمدن ایرانی گفت: ما وارث یک سنت فرهنگی غنی و مهم در جهان هستیم. تمدن ایرانی بر مبنای فرهنگ و هنر تداوم یافته است. فارغ از شکستها و پیروزیها در میدان نبرد، این تمدن توانسته به لحاظ فرهنگی و اجتماعی خود را حفظ و بازسازی کند. چنانچه نوادگان خشن چنگیز در ایران تبدیل به مریدان فرهنگ و معنویت ایرانی و اسلامی شدند.
بنا بر اعلام وزارت علوم، شالچی با اشاره به ریشههای فرهنگی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از برتریهای انقلاب اسلامی ایران وجه فرهنگی پررنگ آن است. اکثر انقلابیون داعیههای فرهنگی اصیل دارند و مباحث اصلیشان پیش از سیاست و در کنار مبارزات سیاسی، توجه به حوزههای فرهنگی بوده است.