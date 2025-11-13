در میدان جنگ، وحدت ملی ایرانیان را به رخ کشیدیم

به گزارش ایلنا، وحید شالچی در این مراسم با بیان اینکه «امروز زمانه‌ای است که ما مدیران فرهنگی باید دین خود را به سرزمین و ملتمان ادا کنیم»، به تبیین رسالت دانشگاه در وضعیت کنونی پرداخت.

وی به برتری فناوری ایران در نبرد دفاع ملی دوازده روزه اشاره کرد و گفت: ایران در نبرد اخیر برتری فناوری خود را به دشمنان اثبات کرد.

شالچی در توضیح «اهمیت لایه همبستگی اجتماعی» اظهار کرد: گرچه ما در بسترهای مختلف اجتماعی تعارضات و نارضایتی داریم، اما در جنگ دوازده روزه دشمن متوجه شد که نمی‌تواند در هنگام تهدید بر این اختلافات تکیه کند و ایرانیان با توجه به آگاهی جمعی و روح جمعی یگانه‌ای که دارند، در این بزنگاه حساس با تمامی تفاوت‌ها کنار یکدیگر ایستادند.

وی در ادامه دانشگاه ایرانی را مکانی دانست که همه نمایندگان گروه‌ها، طبقات و افکار مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و افزود: بر این اساس دانشگاه است که می‌تواند با کنار یکدیگر قرار دادن این گروه‌های متکثر و ایجاد فضای گفت‌وگو، مرهمی بر شکاف‌های اجتماعی و امکان زیستن در کنار یکدیگر فراهم کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به غنای تمدن ایرانی گفت: ما وارث یک سنت فرهنگی غنی و مهم در جهان هستیم. تمدن ایرانی بر مبنای فرهنگ و هنر تداوم یافته است. فارغ از شکست‌ها و پیروزی‌ها در میدان نبرد، این تمدن توانسته به لحاظ فرهنگی و اجتماعی خود را حفظ و بازسازی کند. چنانچه نوادگان خشن چنگیز در ایران تبدیل به مریدان فرهنگ و معنویت ایرانی و اسلامی شدند.

بنا بر اعلام وزارت علوم، شالچی با اشاره به ریشه‌های فرهنگی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از برتری‌های انقلاب اسلامی ایران وجه فرهنگی پررنگ آن است. اکثر انقلابیون داعیه‌های فرهنگی اصیل دارند و مباحث اصلی‌شان پیش از سیاست و در کنار مبارزات سیاسی، توجه به حوزه‌های فرهنگی بوده است.

