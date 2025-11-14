در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
واکنش فرمانداری تهران به خطر فرونشست کاخ گلستان؛ دستور بررسی دوباره مجوزهای پروژه تجاری
در پی انتشار گزارشهایی درباره صدور مجوز احداث یک پروژه تجاری در حریم کاخ گلستان، معاون عمرانی فرمانداری تهران از بررسی دقیق این موضوع در شورای فنی میراث فرهنگی خبر داد و تأکید کرد که روند صدور مجوز، ضوابط فنی و خطر فرونشست زمین در این محدوده بهصورت ویژه ارزیابی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود هشدار کارشناسان درباره تهدیدها و خطرات ساخت یک پروژه تجاری در حریم کاخ گلستان، حال از صدور مجوز احداث چهار طبقه زیرزمین به عمق ۱۷ متر در این پروژه خبر دادهاند، اکنون هشدار تازهای مطرح شده است؛ براساس مطالعات «مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی» و «سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران» در سال ۱۴۰۳، محدوده اجرای این پروژه در زمره پهنههای بسیار پرخطر از نظر فرونشست زمین قرار دارد.
در چنین شرایطی، پرسشهایی درباره روند صدور مجوز، نظارت دستگاههای مسئول و میزان توجه به ضوابط میراث فرهنگی مطرح شده است؛ موضوعی که معاون عمرانی فرمانداری تهران در گفتوگو با ایلنا به آن پاسخ میدهد.
«سعید بشیری» معاون عمرانی فرمانداری تهران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در این باره توضیح داد و گفت: ابتدا باید اشاره کنم که این موضوع در شورایی بررسی میشود که معمولاً در خود مجموعه میراث فرهنگی تشکیل میشود. بنابراین باید بررسی دقیقی صورت گیرد تا مشخص شود شورای فنی میراث این موضوع را چگونه بررسی کرده و آیا مجوزها بهصورت قانونی صادر شده یا خیر.
او اضافه کرد: اگر فرآیند صدور مجوزها طی شده باشد، مشخصاً بر اساس ضوابط فنی انجام شده است؛ اما اگر این روند طی نشده باشد، قطعاً قابل بررسی است.
وی ادامه داد: نکتهای که برای ما حائز اهمیت است، موضوع فرونشست زمین است که اهمیت فوقالعادهای دارد. در حال حاضر در پهنههای مختلف تهران روی این مسئله کار میکنیم. البته باید توجه داشت که در پهنههای کوچک الزاماً عنوان فرونشست بهکار نمیرود و معمولاً آن را فروریزش مینامند. در واقع، فرونشست مربوط به پهنههای بزرگتر است، اما در این محدوده، باید لایههای زمین و قنوات احتمالی زیر آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
معاون عمرانی فرمانداری تهران افزود: اظهارنظر ما در این زمینه بر همین اساس خواهد بود و موضوع حتماً از طریق شورای فنی میراث بررسی میشود تا چارچوبها و برنامههای اجرایی مشخص شود. همچنین مجموعه شهرداری منطقه ۱۲ تهران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بشیری تاکید کرد: چنانچه در فرآیند صدور مجوز، ضابطهای نامعمول مشاهده شود، آن را به دستگاههای مربوطه اعلام خواهیم کرد. اگر روند قانونی طی شده باشد نیز، باز هم بررسی خواهیم کرد تا در صورت وجود هرگونه ابهام یا دغدغه از سوی کارشناسان، بازنگری در ضوابط صورت گیرد.
او تصریح کرد: در صورت صدور هرگونه مجوز ساختوساز در این محدوده، باید مشخص شود سطح اشغال و تراکم مورد نظر تا چه اندازه است. بناهای تاریخی دارای ویژگیهای خاص خود هستند و رعایت ضوابط میراث فرهنگی در تهران برای ما الزامآور است.
وی افزود: تأکید ما بر اجرای دقیق مقررات مرتبط با میراث فرهنگی است و این مسئله را با جدیت پیگیری میکنیم. البته برای جمعبندی نهایی نیاز است که مدارک دقیقتری از مجموعه میراث فرهنگی و شهرداری دریافت کنیم و در صورت لزوم، نتیجه بررسیها متعاقباً اعلام خواهد شد.