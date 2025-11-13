معاون درمان وزارت بهداشت:
پنومونی همچنان تهدیدی جدی برای کودکان و سالمندان است
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی به مناسبت روز جهانی پنومونی، بر اهمیت بیماریهای تنفسی شدید و همهگیریهای جهانی مانند کرونا تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت ضمن قدردانی صمیمانه از تلاشهای بیوقفه و متعهدانه تمامی همکاران نظام درمانی کشور، از پزشکان متخصص و پرستاران گرفته تا تیمهای پشتیبانی و اداری، تصریح کرد: عزم و فداکاری شما در مراکز درمانی، چه در بخشهای اورژانس و واحدهای تخصصی عفونی و ریه و مراقبتهای ویژه، و بهویژه تیمهای پیشگیری و کنترل عفونت، نقش حیاتی در کاهش بروز پنومونی و تسریع روند بهبودی بیماران داشته است.
وی همچنین از همکاری سایر سازمانها و نهادهای مرتبط، از جمله حوزههای بهداشت، غذا و دارو و محیط زیست در تأمین اقلام دارویی، واکسیناسیون، کنترل عوامل خطر محیطی و اقدامات پیشگیرانه، قدردانی کرد.
معاون درمان وزارت بهداشت یادآور شد: در سال ۲۰۲۳، پنومونی مسئول مرگ ۲.۵ میلیون نفر در سراسر جهان بوده که ۶۱۰ هزار نفر از این قربانیان، کودکان زیر پنج سال بودهاند. این آمار نشان میدهد که علیرغم پیشرفتهای پزشکی، پنومونی همچنان یک تهدید جدی، به ویژه برای کودکان و سالمندان، باقی مانده است.
وی افزود: ۶۰ درصد مرگ و میر کودکان ناشی از پنومونی با سوءتغذیه مرتبط است و سهم آلودگی هوا و استعمال دخانیات در مرگ و میر سالمندان نیز قابل توجه است. بنابراین، کاهش بار بیماری تنها از مسیر درمان میسر نیست، بلکه نیازمند عزم ملی و ارتقاء فرهنگ سلامت، رعایت پروتکلهای بهداشتی، تغذیه سالم و بهبود کیفیت هوای تنفسی است.
معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه پیام خود با اشاره به تجربیات پاندمی کووید-۱۹، تأکید کرد: یکی از درسهای مهم این دوران، اهمیت تأمین اکسیژن کافی در بیمارستانها و سرمایهگذاری در تابآوری و آمادگی مراکز درمانی بود. ما در معاونت درمان با نگاهی به این تجارب، بر توانمندسازی زیرساختهای تشخیص و درمان پنومونی، بهروزرسانی دستورالعملهای بالینی، تربیت نیروی متخصص و اولویت دادن به کنترل عفونت و تقویت زنجیره تأمین اکسیژن پزشکی تمرکز کردهایم.
به گزارش وبدا، وی در پایان خاطرنشان کرد: در روز جهانی پنومونی، ما ضمن تجدید پیمان با مردم شریف ایران، اطمینان میدهیم که با همکاری تمامی بخشها، گامهای مؤثری برای کاهش آسیبپذیری کشور در برابر بیماریهای تنفسی برداشته خواهد شد و از عموم مردم و رسانهها تقاضا داریم تا در ترویج فرهنگ سلامت، همکار نظام سلامت باشند.