محور چالوس یک طرفه شد

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی‌اسد، در این خصوص اظهار کرد: با توجه به بار ترافیکی سنگین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، از ساعت ۱۷:۰۰ امروز (چهارشنبه) تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع خواهد بود.

وی افزود: همچنین از ساعت ۱۹:۰۰ محور در محدوده پل زنگوله به سمت شمال، به‌منظور تخلیه بار ترافیکی، به‌صورت یک‌طرفه (جنوب به شمال) اجرا می‌شود.

سردار کرمی‌اسد با تأکید بر لزوم همکاری رانندگان با عوامل پلیس راه افزود: هدف از اجرای این طرح، افزایش ایمنی تردد، تسهیل عبور و مرور و جلوگیری از گره‌های ترافیکی در مسیرهای شمالی کشور است.