تایید مجوز جذب دانشجوی بینالملل برای ۱۵۶ موسسه
مدیر کل امور دانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم گفت: در حال حاضر، ۱۵۶ موسسه جذب دانشجوی بینالملل که مورد تأیید سازمان امور دانشجویان هستند، به عنوان بازوان اجرایی دانشگاهها در کشورهای دیگر فعالیت میکنند.
به گزارش ایلنا از سازمان امور دانشجویان، سید محمدباقر جعفری از دانشگاهها درخواست کرد تا با موسسات جذب دانشجویان بینالملل همکاری بیشتری داشته باشند و جلسات مشترکی برای همافزایی و شناسایی ظرفیتهای متقابل برگزار کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: این تعاملات به تنوع بخشی در جذب دانشجویان بینالمللی کمک میکند. امیدوار هستیم بتوانیم از کشورهای مختلف، دانشجویان نخبه بینالمللی را برای تحصیل در دانشگاههای ایران جذب کنیم تا به نحوی به توسعه علمی کشور کمک کنیم.
جعفری به متقاضیان تحصیل در ایران نیز توصیه کرد که تنها از طریق موسسات معتبر اقدام به پذیرش کنند.