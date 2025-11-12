به گزارش ایلنا از سازمان امور دانشجویان، سید محمدباقر جعفری از دانشگاه‌ها درخواست کرد تا با موسسات جذب دانشجویان بین‌الملل همکاری بیشتری داشته باشند و جلسات مشترکی برای هم‌افزایی و شناسایی ظرفیت‌های متقابل برگزار کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: این تعاملات به تنوع بخشی در جذب دانشجویان بین‌المللی کمک می‌کند. امیدوار هستیم بتوانیم از کشورهای مختلف، دانشجویان نخبه بین‌المللی را برای تحصیل در دانشگاه‌های ایران جذب کنیم تا به نحوی به توسعه علمی کشور کمک کنیم.

جعفری به متقاضیان تحصیل در ایران نیز توصیه کرد که تنها از طریق موسسات معتبر اقدام به پذیرش کنند.

