وی با اشاره به مجری اصلی این کارگاه‌ها افزود: این سلسله کارگاه‌ها با محوریت اداره کل امور دانشجویان و با همکاری کمیته‌های مشاوره استانی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

معاون دانشگاه پیام‌نور در تشریح محتوای آموزشی این دوره اظهار داشت: در این دوره، ۲۲ کارگاه تخصصی با موضوعات متنوع و کاربردی طراحی شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به "شناسایی و مداخله به‌موقع در رفتارهای خودآسیب‌رسان"، "اعتیاد رفتاری و فناوری"، "مدیریت هیجان و خشم"، "بحران معنا و پدیده تنهایی"، "تقویت تاب‌آوری در مواجهه با بحران‌های فردی و اجتماعی"، "مسائل مرتبط با فاصله نسلی" و "فومو (ترس از جا ماندن در شبکه‌های اجتماعی)" اشاره کرد. این فهرست علاوه بر موارد یادشده، ده‌ها محور تخصصی دیگر را نیز دربر می‌گیرد.

زارع در ادامه درباره اساتید و اهداف کلان این برنامه گفت: این برنامه‌های آموزشی با حضور و تدریس اساتید برجسته و صاحب‌نام حوزه‌های روان‌شناسی، علوم تربیتی و مشاوره از سراسر کشور برگزار خواهد شد. هدف اصلی از برگزاری این دوره‌ها، افزایش مهارت‌های روانی اجتماعی، ارتقای سطح آگاهی‌ها و توانمندسازی هرچه بیشتر جامعه دانشگاهی است تا با تکیه بر نگاهی علمی، آموزشی و پیشگیرانه به مقوله مهم آسیب‌های اجتماعی پرداخته شود.

وی با تأکید بر گستردگی و ظرفیت اجرایی دانشگاه پیام‌نور خاطرنشان کرد: دانشگاه پیام‌نور با برخورداری از شبکه گسترده و منسجم مراکز آموزشی در تمامی استان‌های کشور، از ظرفیت و توانمندی برای اجرای برنامه‌های ملی در حوزه سلامت روان برخوردار است. در این راستا، هر یک از کارگاه‌های تخصصی به میزبانی یکی از مراکز استانی برگزار شده و دیگر مراکز دانشگاهی در سراسر کشور نیز از طریق بهره‌مندی از بسترهای ارتباطی و آموزشی مجازی، امکان مشارکت فعال و استفاده از مطالب ارائه‌شده را خواهند داشت.

زارع در پایان با بیان ضرورت آموزش و گفت‌وگو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، تصریح کرد: کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، امری مستمر است که تحقق آن در گرو آموزش فراگیر، ترویج فرهنگ گفت‌وگو و ایجاد هم‌افزایی مؤثر میان دانشجویان و متخصصان حوزه مشاوره است. ما امیدواریم که برگزاری منظم و کیفیت‌محور این قبیل کارگاه‌های تخصصی، بتواند زمینه‌ساز ارتقای شاخص‌های سلامت روان، افزایش تعاملات سازنده انسانی و تقویت مهارت‌های اساسی زندگی در میان نسل جوان و آینده‌ساز دانشگاهی کشور باشد.