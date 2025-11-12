آغاز دور سوم کارگاههای کاهش آسیبهای اجتماعی دانشگاهها
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیامنور، از آغاز سومین دوره از کارگاههای آموزشی قطب کاهش آسیبهای اجتماعی از تاریخ ۲۱ آبانماه تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی مراکز استانی دانشگاه پیام نور خبر داد.
به گزارش ایلنا از دانشگاه پیام نور، حسین زارع با اعلام این خبر گفت: دانشگاه پیامنور بهعنوان یکی از قطبهای فعال و پیشرو در حوزه مشاوره و سلامت روان، در راستای ایفای مأموریت ملی خود برای ارتقای سطح سلامت روان و کاهش آسیبهای اجتماعی در میان جامعه دانشجویی، دور سوم این کارگاههای آموزشی تخصصی را در گستره ملی برگزار میکند.
وی با اشاره به مجری اصلی این کارگاهها افزود: این سلسله کارگاهها با محوریت اداره کل امور دانشجویان و با همکاری کمیتههای مشاوره استانی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
معاون دانشگاه پیامنور در تشریح محتوای آموزشی این دوره اظهار داشت: در این دوره، ۲۲ کارگاه تخصصی با موضوعات متنوع و کاربردی طراحی شده است که از مهمترین آنها میتوان به "شناسایی و مداخله بهموقع در رفتارهای خودآسیبرسان"، "اعتیاد رفتاری و فناوری"، "مدیریت هیجان و خشم"، "بحران معنا و پدیده تنهایی"، "تقویت تابآوری در مواجهه با بحرانهای فردی و اجتماعی"، "مسائل مرتبط با فاصله نسلی" و "فومو (ترس از جا ماندن در شبکههای اجتماعی)" اشاره کرد. این فهرست علاوه بر موارد یادشده، دهها محور تخصصی دیگر را نیز دربر میگیرد.
زارع در ادامه درباره اساتید و اهداف کلان این برنامه گفت: این برنامههای آموزشی با حضور و تدریس اساتید برجسته و صاحبنام حوزههای روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره از سراسر کشور برگزار خواهد شد. هدف اصلی از برگزاری این دورهها، افزایش مهارتهای روانی اجتماعی، ارتقای سطح آگاهیها و توانمندسازی هرچه بیشتر جامعه دانشگاهی است تا با تکیه بر نگاهی علمی، آموزشی و پیشگیرانه به مقوله مهم آسیبهای اجتماعی پرداخته شود.
وی با تأکید بر گستردگی و ظرفیت اجرایی دانشگاه پیامنور خاطرنشان کرد: دانشگاه پیامنور با برخورداری از شبکه گسترده و منسجم مراکز آموزشی در تمامی استانهای کشور، از ظرفیت و توانمندی برای اجرای برنامههای ملی در حوزه سلامت روان برخوردار است. در این راستا، هر یک از کارگاههای تخصصی به میزبانی یکی از مراکز استانی برگزار شده و دیگر مراکز دانشگاهی در سراسر کشور نیز از طریق بهرهمندی از بسترهای ارتباطی و آموزشی مجازی، امکان مشارکت فعال و استفاده از مطالب ارائهشده را خواهند داشت.
زارع در پایان با بیان ضرورت آموزش و گفتوگو برای کاهش آسیبهای اجتماعی، تصریح کرد: کاهش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، امری مستمر است که تحقق آن در گرو آموزش فراگیر، ترویج فرهنگ گفتوگو و ایجاد همافزایی مؤثر میان دانشجویان و متخصصان حوزه مشاوره است. ما امیدواریم که برگزاری منظم و کیفیتمحور این قبیل کارگاههای تخصصی، بتواند زمینهساز ارتقای شاخصهای سلامت روان، افزایش تعاملات سازنده انسانی و تقویت مهارتهای اساسی زندگی در میان نسل جوان و آیندهساز دانشگاهی کشور باشد.