افزایش شفافیت در زنجیره تأمین دارو

وی با تاکید بر ضرورت توسعه سامانه‌های هوشمند در حوزه سلامت، افزود: استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال در اعلام قیمت دارو، گامی مهم در تحقق دولت الکترونیک و تقویت اعتماد عمومی به نظام دارویی کشور است. امیدواریم شرکت‌های دارویی نیز با الگوبرداری از این تجربه موفق، در مسیر هوشمندسازی و شفاف‌سازی اطلاعات دارویی حرکت کنند.

براساس این گزارش، حرکت به سمت سامانه‌محوری در اعلام قیمت داروها، بخشی از سیاست‌های کلان سازمان برای تحقق عدالت، شفافیت و سلامت اقتصادی در بازار دارویی کشور است.