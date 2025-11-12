افزایش شفافیت در زنجیره تأمین دارو
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو از ابتکار یکی از شرکتهای دارویی در ارجاع قیمت داروها به سامانه تیتک بهجای درج قیمت روی بستهبندی محصولات، بهعنوان اقدامی خلاقانه و مؤثر در مسیر شفافسازی بازار دارویی کشور یاد کرد.
به گزارش ایلنا از وبدا، سعید کاظمی اظهار کرد: قیمتگذاری دارو در سامانه تیتک بهصورت برخط و بر پایه مصوبات بهروز سازمان انجام میشود. این اقدام ضمن جلوگیری از اختلاف قیمت میان داروخانهها و بیماران، دسترسی به اطلاعات دقیق و معتبر را برای همه ذینفعان تسهیل کرده و موجب افزایش شفافیت در زنجیره تأمین دارو میشود.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه سامانههای هوشمند در حوزه سلامت، افزود: استفاده از زیرساختهای دیجیتال در اعلام قیمت دارو، گامی مهم در تحقق دولت الکترونیک و تقویت اعتماد عمومی به نظام دارویی کشور است. امیدواریم شرکتهای دارویی نیز با الگوبرداری از این تجربه موفق، در مسیر هوشمندسازی و شفافسازی اطلاعات دارویی حرکت کنند.
براساس این گزارش، حرکت به سمت سامانهمحوری در اعلام قیمت داروها، بخشی از سیاستهای کلان سازمان برای تحقق عدالت، شفافیت و سلامت اقتصادی در بازار دارویی کشور است.