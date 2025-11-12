کاهش چشمگیر مرگومیر نوزادان در ایران
یک فوقتخصص نوزادان گفت: طی چهار دهه گذشته، با توسعه بخشهای مراقبت ویژه نوزادان و تربیت بیش از ۴۰۰ فوقتخصص این حوزه، میزان مرگومیر نوزادان در کشور از بیش از ۳۰ مورد در هزار تولد زنده به حدود ۷ مورد کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا، هادی سماعی اظهار کرد: در دهه ۶۰ میزان مرگومیر نوزادان در ایران حدود ۳۰ تا ۳۲ مورد در هر هزار تولد زنده بود اما با توسعه بخشهای مراقبت ویژه نوزادان (NICU)، تربیت فوقتخصصهای نوزادان و ارتقای استانداردهای مراقبتی، این شاخص اکنون به حدود ۷ در هزار رسیده است.
سماعی افزود: تا پیش از دوران کرونا، ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بهترین شاخص مرگومیر نوزادان را داشت اما پس از دوران کرونا، برخی کشورهای حوزه خلیج فارس با سرمایهگذاری گسترده و واردات تجهیزات پیشرفته، نرخ مرگومیر نوزادان خود را به کمتر از ۵ در هزار رساندهاند.
وی اضافه کرد: در حالی که در ایران، روند بهبود کندتر شده و نیازمند تقویت برنامههای حمایتی، تجهیزاتی و آموزشی هستیم. با این حال، فاصله ما با کشورهای توسعهیافته که این شاخص در آنها کمتر از چهار در هزار است، همچنان وجود دارد و نیازمند برنامهریزی و سرمایهگذاری مداوم هستیم.
این فوقتخصص نوزادان توضیح داد: پیش از سال ۱۳۶۴ حتی یک بخش NICU استاندارد در کشور وجود نداشت اما طی چهار دهه گذشته، با آغاز راهاندازی این بخشها و ایجاد دوره فوقتخصصی نوزادان در سال ۱۳۶۵، امروز بیش از ۴۰۰ فوقتخصص نوزادان در کشور تربیت شده و بخشهای مراقبت ویژه نوزادان در همه دانشگاههای علوم پزشکی و اغلب شهرهای بزرگ و متوسط فعال است. این تحول یکی از مهمترین عوامل کاهش مرگومیر نوزادان در ایران بوده است.
بنا بر اعلام دبیرخانه کنگره سلامت نوزادان ایران، سماعی افزود: در سالهای اخیر بخش مهمی از چالشها دیگر صرفاً نبود نیروی انسانی نیست؛ بلکه نیاز بهروزرسانی تجهیزات حیاتی مانند ونتیلاتورها، مانیتورینگهای پیشرفته، دستگاههای کنترل دمای هوشمند و گسترش دسترسی به داروهای ویژه نوزادان مطرح است. که خوشبختانه برنامهریزی برای ارتقای این تجهیزات و استانداردها اکنون در دستور کار وزارت بهداشت و انجمنهای علمی قرار دارد.