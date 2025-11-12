سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران منصوب شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران طی حکمی، «عبدالرضا چراغعلی» را به عنوان سرپرست مرکز امور اجتماعی این استانداری منصوب کرد.

متن کامل این حکم به شرح زیر است؛

جناب آقای «عبدالرضا چراغعلی»

احتراما، نظر به تعهد، سوابق خدمتی و تجربیات جنابعالی و به استناد نامه شماره ۵۶۸۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب این حکم به عنوان «سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال با در نظر گرفتن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری مدظله العالی و برنامه هفتم پیشرفت با تاکید بر رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم «وفاق ملی» در جهت استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌ها در راستای انجام وظایف محوله مجدانه اهتمام بورزید.

توفیقات جنابعالی را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

