به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی نصیری در مراسم افتتاحیه دهمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE که صبح امروز دوشنبه 19 آبان ماه با حضور اساتید و دست اندرکاران حوزه مدیریت بحران در در محل سالن پارسه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد، در سخنانی با اشاره به اهمیت نقش انسان در برابر بحران‌ها اظهار داشت: در مدیریت بحران، موضوع اصلی انسان است، انسان‌هایی که می‌توانند به گونه‌ای عمل کنند که آسیب کمتری به دیگران برسد و در صورت وقوع حادثه، با سرعت بیشتری جان هم‌نوعان خود را نجات دهند.

او درباره آمادگی تهران در برابر زلزله احتمالی تصریح کرد: چنانچه در تهران زلزله‌ای با بزرگی بیش از شش ریشتر رخ دهد سناریوهای ما موارد مختلفی را نشان می‌دهند. با این حال حتی در بدترین سناریو نیز تهران شهری محکوم به فنا نیست.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در دوران دفاع مقدس 2 به تشریح عملکرد نیروهای امدادی و شهری در جنگ تحمیلی اخیر پرداخت و گفت: در همه موارد، آتش‌نشانی کمتر از پنج دقیقه در محل حاضر شد. سازمان پسماند، مناطق شهرداری، بسیج و هلال‌احمر همکاری کاملی داشتند و حتی در ساعات بحرانی، هیچ خیابانی مسدود نشد.

نصیری افزود: برای نخستین بار نیز فرآیند یکپارچه مدیریت متوفیان در بهشت زهرا اجرا شد تا خانواده‌ها در روند شناسایی و تحویل اجساد سرگردان نباشند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به نقش گسترده مردم و داوطلبان گفت: گروه‌های واکنش اضطراری محله که دوام نامیده می شوند در امدادرسانی مشارکت داشتند. سازمان نظام مهندسی و اورژانس اجتماعی نیز از نخستین لحظات در محل حادثه حاضر بودند.

نصیری تأکید کرد: نمونه الگوی مدیریت واحد شهری که در همه شهرهای موفق دنیا مرسوم است، باید در کشور نیز ایجاد شود، بدین ترتیب که امور اجرایی بر عهده شهرداری است و دولت‌ها نقش نظارتی دارند. این الگو در دوران دفاع مقدس 2 در تهران اجرا شد، مسئولیت‌های اجرایی به شهرداری تهران سپرده شد. تمام تلاش‌ها و اقدامات لازم انجام گرفت، زیرا در مسائل جنگ، موضوع کشور، مردم و جان انسان‌ها اهمیت دارد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این مراسم همچنین از پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه در تهران خبر داد.

نصیری افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، اعتبار مربوط به پرداخت خسارت خودروها از سوی دولت محترم تامین شده است و به‌زودی عملیات پرداخت خسارات آغاز می‌شود.

به گفته رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، پرونده‌های کارشناسی پرداخت خسارت ها از مدت‌ها پیش از سوی سازمان مدیریت بحران شهر تهران، پلیس و بیمه تشکیل شده بود که امروز، خوشبختانه اعتبار مربوط به پرداخت خسارت خودروها تامین شده است و به‌زودی پرداخت خسارت خودروها آغاز خواهد شد.

