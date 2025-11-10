جریمه ۴ میلیارد ریالی کارگاه تولید مبل به دلیل اشتغال اتباع غیرمجاز

به گزارش ایلنا، امین خدایاری گفت: کارفرمای یک کارگاه تولید مبلمان در بخش جاجرود به دلیل بکارگیری کارگر خارجی غیرمجاز جریمه نقدی شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پردیس در این خصوص گفت: کارفرمایان باید برای جلوگیری از خسارت‌های سنگین ناشی از این تخلف، در اسرع وقت نسبت به جایگزینی نیروی کار ایرانی با اتباع غیرمجاز اقدام کنند.

وی در ادامه بیان کرد: این اقدام پس از دریافت گزارش‌های مردمی و بررسی میدانی کارشناسان انجام گرفت که در نتیجه آن، کارفرمای متخلف شناسایی شد.

