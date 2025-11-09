خبرگزاری کار ایران
​ابلاغ دستورالعمل نحوه اعطای پایه‌های تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی

کد خبر : 1711741
نماینده وزیر و دبیر هیات‌های امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت از ابلاغ دستورالعمل نحوه اعطای پایه‌های تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، خبر داد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم گلمکانی با اعلام این خبر، اظهار کرد: امروز یکشنبه، ۱۸ آبان ماه، دستورالعمل نحوه اعطای پایه‌های تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شد. 

وی افزود: این دستورالعمل بر پایه مصوبه هیات وزیران در آذرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده است. هیات وزیران این دستورالعمل را به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب کرد و برای آن وزارتخانه از سال گذشته اجرایی شده است. 

وی با بیان اینکه با تاکید دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت مقرر شد این دستورالعمل برای دانشگاه‌های علوم پزشکی متناسب‌سازی و در حوزه سلامت نیز عملیاتی شود، ادامه داد: معاونان آموزشی و پژوهشی وزارت متبوع و مدیریت‌های زیر مجموعه آن‌ها با رعایت ملاحظات مختلف این دستورالعمل را تدوین کرده اند. 

دبیر هیات‌های امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت ضمن تشکر از دست اندرکاران تهیه و تنظیم این دستورالعمل، اظهار داشت: این دستورالعمل با محوریت معاونت آموزشی و با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تدوین و به تایید معاونت توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه و همچنین در جلسات هیات امنای اواخر سال ۱۴۰۳ به تصویب همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور رسیده است. 

گلمکانی با بیان اینکه برخی از موارد دستورالعمل، نیاز به اصلاح داشت که با انجام اصلاحیه‌های لازم امروز ابلاغ شد، تصریح کرد: تاریخ اجرای دستورالعمل از ابتدای سال ۱۴۰۴ خواهد بود. 

وی تاکید کرد: بر مبنای این دستورالعمل همه اعضای هیات علمی تمام وقت می‌توانند در صورتی که شاخص‌ها و مستندات دستورالعمل را دارا باشند تا دو پایه تشویقی در سال دریافت کنند و سقف این پایه‌های تشویقی تا ۶۰ پایه در طول خدمت خواهد بود. 

دبیر هیات‌های امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت یادآور شد: انجام وظایف هفت‌گانه توسط اعضای هیات علمی برای دریافت این پایه‌های تشویقی یکی از شروط اولیه و اساسی است. 

گلمکانی افزود: دو سال آخر خدمت مشمول این سقف نخواهد بود و اگر فردی شایستگی‌های بیشتری دارد که در طول سال‌های گذشته نگرفته باشد، می‌تواند در دو سال آخر آن‌ها را هم دریافت کند. 

وی هدف از این مصوبه و ابلاغ این دستورالعمل را تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی به فعالیت‌های فناورانه در چهار حوزه آموزشی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی اعلام و عنوان کرد: سوابق اعضای هیات علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد و به آن‌ها امتیاز داده می‌شود. اگر فرد بر مبنای دستورالعمل واجد شرایط تشخیص داده شد، این مشوق‌ها قابل اعطا خواهد بود. 

دبیر هیات‌های امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت اظهار کرد: با ابلاغ این دستورالعمل ۱۴ ماده ای، انتظار می‌رود کارآمدی علمی، فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه، تالیف کتاب و امثال آن در اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیز مرجعیت علمی در کشور تقویت شود. 

به گفته دبیر هیات‌های امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت، جایگاه علمی ایران در سطح جهان در طول چند سال اخیر مقداری افت پیدا کرده که امیدواریم این دست اقدامات به تقویت این جایگاه کمک کند. 

گلمکانی در پایان خاطرنشان کرد: در بین رشته‌های علمی در کشور، علوم پزشکی هنوز هم سرآمد است ولی برای ارتقای علمی کشور در منطقه و جهان نیاز به تقویت و رونق بیشتر و توجه متناسب با جایگاه وشان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها داریم.

