مجوز آموزش کاملا آنلاین به دانشجویان خارجی صادر شد
معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان از صدور مجوز آموزش کاملاً آنلاین به دانشجویان خارجی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان امور دانشجویان، عباس قنبری باغستان با اشاره به سیاستهای جدید سازمان امور دانشجویان در قبال دانشجویان بینالمللی، اظهار کرد: برای برندسازی آموزش عالی، رویکرد ما جذب دانشجوی خارجی با کیفیت است.
معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با تأکید بر رعایت استانداردهای آموزشی، گفت: کیفیت برای ما در جهت رسیدن به مرجعیت علمی مهم است؛ از این رو، دانشجویان خارجی که در طول دوره تحصیل، دو تا سه ترم پس از تحصیل نتوانند روند آموزشی مناسبی داشته باشند، حذف خواهند شد.
موفقیت مستلزم حرکت بر اساس موجهای جدید بینالمللسازی است
وی تصریح کرد: در راستای این رویکرد، ما در حال جایگزینی پارادایمهای سنتی آموزش با پارادایمهای جدید آموزشی هستیم که مبتنی بر موجهای جدید بینالمللسازی هستند.
معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان در پاسخ به این سوال که چرا آموزش دانشجویان خارجی لزوماً باید حضوری باشد، به ظرفیت آموزشهای مجازی اشاره کرد و گفت: آمار دانشجویان آنلاین کشورهایی مانند انگلستان، تنها از قاره آفریقا، دو برابر تعداد دانشجویان حضوری آنها در این کشور است. این نشان میدهد که بازار آموزش آنلاین بسیار پر رونق و مورد توجه واقع شده است.
قنبری باغستان ادامه داد: این روش که مبتنی بر یکی از همین روشهای بینالمللسازی است، هزینهها را برای دانشجو کاهش داده و راحتتر است و نیازی به مهاجرت و اقامت طولانیمدت نیست. بنابراین، ما از دانشگاههای بزرگ و برتر میخواهیم تا از این موجهای جدید بهره ببرند تا بتوانند دانشجویان بهتری با ملیتهای متنوعتر جذب کنند.
صدور مجوز آموزش آنلاین برای ۳ دانشگاه
وی در پاسخ به اینکه آیا دانشگاههای ایرانی نیز میتوانند دانشجوی آنلاین خارجی جذب کنند، خبر داد: مجوز آموزش آنلاین برای دانشجویان خارجی صادر شده است. پیش از این، آموزش صرفاً به صورت حضوری بود.
قنبری اسامی دانشگاههای دریافت کننده مجوز آموزش آنلاین را دانشگاه مهر البرز، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرد و گفت: ما از سال گذشته به دانشگاههای بزرگ و علاقهمند اعلام کردیم تا زیرساختهای لازم برای ارائه آموزش الکترونیکی را فراهم کنند تا مجوز لازم را دریافت کنند.
بُعد انساندوستانه؛ آموزش دختران افغان
معاون سازمان امور دانشجویان به بُعد انساندوستانه این تصمیم نیز اشاره کرد و گفت: پس از آنکه افغانستان آموزش حضوری دختران را ممنوع کرد، برخی دانشگاههای ما برای ادامه تحصیل دختران افغان که امکان حضور فیزیکی نداشتند، آموزش آنلاین برگزار کردند و در حال حاضر تعداد زیادی از دانشجویان دختر افغان تحت این آموزشها قرار دارند.
وی در پایان آمار کلی دانشجویان خارجی در کشور را اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۶۶ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل هستند.