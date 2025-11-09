در گفتوگو با ایلنا تاکید شد:
انتساب مرگ ۴ پاکبان به پیمانکار یا شهرداری تهران منصفانه نیست؛ دلسردمان نکنید
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درباره قصور پیمانکار و شهرداری تهران در حادثه مرگ ۴ پاکبان گفت: انتظار داریم قضاوتها و تحلیلها با تکیه بر گزارشهای رسمی و واقعیات میدانی انجام گیرد تا از دلسردی و آسیب بیشتر به خانواده بزرگ شهرداری جلوگیری شود.
«محسن قضاتلو» مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در واکنش به اظهارات عضو هیات رییسه شورای شهر تهران مبنی بر قصور پیمانکار و شهرداری تهران در حادثهای که منجر به مرگ ۴ پاکبان شد، ضمن ابراز تأسف عمیق از درگذشت چهار پاکبان فداکار گفت: پیش از هر موضوعی باید تأسف و تأثر عمیق خود و همکارانم را در خصوص بروز این حادثه که در اثر سهلانگاری و بیاحتیاطی راننده متخلف که طبق گزارش پلیس راهور فاقد گواهینامه رانندگی بوده و از مشروبات الکلی هم استفاده کرده ابراز کنم.ما روز گذشته هم به نمایندگی از دکتر زاکانی به خانوادههای این عزیزان سرکشی کردیم و ضمن ابلاغ پیام تسلیت شهردار تهران به آنها اطمینان دادیم که کنارشان خواهیم بود و این عزیزان را تنها نخواهیمگذاشت.
وی افزود: در خصوص ملاحظات تعدادی از اعضای محترم شورای شهر باید عرض کنم که تعداد پاکبانها برخلاف گفته برخی عزیزان ۱۲ نفر بوده و نه ۱۸ نفر و باز هم باید اضافه کنم که خودروی حامل پاکبانهای زحمتکش ما در کنار بزرگراه توقف نداشته، بلکه با سرعت مطمئنه در حال حرکت بوده که خودروی پرشیا که با سرعت حدود ۲۰۰ کیلومتر در مسیر شرق به غرب بزرگراه حجازی در حرکت بوده پس از برخورد با ۴ خودرو به ماشین پیمانکار شهرداری برخورد کرده و بعد از این برخورد ۲۶ متر جلوتر متوقف شدهاست.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش رسمی پلیس راهور، هیچگونه قصور یا خطایی از سوی خودروی حامل پاکبانان در این سانحه مشاهده نشدهاست. این گزارش نشان میدهد عامل اصلی این فاجعه بیاحتیاطی و تخلف سنگین راننده خاطی بوده و انتساب مستقیم این حادثه به پیمانکار یا شهرداری تهران منصفانه نیست.
وی در ادامه اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند همواره بر رعایت اصول ایمنی و بهداشت کاری (HSE) در میان کارگران خدمات شهری تأکید داشته و بهطور منظم با هماهنگی راهور دورههای آموزشی و بازآموزی برگزار میکند. در عین حال، با هرگونه کوتاهی پیمانکاران در تأمین شرایط ایمن کار برای زحمتکشترین قشر از نیروهای شهرداری تهران برخورد قاطع خواهد شد تا چنین رخدادهایی هرگز تکرار نشود.
قضاتلو خاطرنشان کرد: اگرچه این حادثه ناشی از قصور رانندهای متخلف بوده، اما ما خود را در برابر جان کارگران شهرداری مسئول میدانیم و در راستای ارتقای ایمنی محیط کار، تجهیز ناوگان خدماتی و حرکت به سمت مکانیزهسازی کامل عملیات رفتوروب، برنامههای ویژهای را در دستور کار داریم.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در پایان گفت: همدرد و شریک غم بزرگ خانوادههای این عزیزان هستیم و دیروز در دیدار با آنها ضمن دلجویی و رسیدگیهای لازم به آنها اعلام کردیم که در کنار این عزیزان خواهیم بود. انتظار داریم قضاوتها و تحلیلها با تکیه بر گزارشهای رسمی و واقعیات میدانی انجام گیرد تا از دلسردی و آسیب بیشتر به خانواده بزرگ شهرداری جلوگیری شود.
به گزارش ایلنا، سوده نجفی (عضو هیات رییسه شورای شهر تهران) دیروز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «درگذشت چهار پاکبان شریف را به خانواده آنها تسلیت میگویم. قصور پیمانکار در این حادثه با حمل ۱۸ کارگر در یک نیسان که منجر به واژگونی بر اثر تصادف شد، محرز است اما شهرداری نیز مقصر است که هنوز به جای دستگاههای مکانیزه از نیرویانسانی بدون تجهیزات ایمنی برای نظافت اتوبانها استفاده میکند.»