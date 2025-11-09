کشف ۱۳ هزار تن انواع نهادهای دامی احتکار شده از یک شرکت

به گزارش ایلنا، سردار «حسین رحیمی» با اشاره به اینکه برخی کمبودها در حوزه کالای اساسی منجر به افزایش قیمت کالا و ایجاد نارضایتی‌های مختلف می‌شود، عنوان داشت: به دلیل عرضه کم نهادهای دامی شاهد افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز در بازار بودیم که در بررسی‌های صورت گرفته مشخص گردید یکی از علت‌های اصلی این موضوع احتکار نهادهای دامی از سوی برخی سوداگران اقتصادی است که با توجه به حساسیت موضوع و اطلاعات به دست آمده جلوگیری از این مساله در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه با بهره گیری از سامانه‌ها و در اقدامی مشترک با سازمان جهاد کشاورزی در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد؛ یک شرکت در تهران که در حوزه وارد کردن نهادهای دامی فعالیت دارد مقدار ۱۳ هزار تن انواع نهادهای دامی از نوع کنجاله، سویا، ذرت، جو را احتکار و از عرضه آن خودداری کرده است.

وی با اشاره به تشکیل پرونده و جریمه مبلغ ۱۵۵ میلیارد تومانی این شرکت گفت: در شرایطی که شاهد جنگ تمام عیار دشمنان علیه مردم و کشورمان هستیم اینگونه اقدامات مجرمانه در حقیقت به معنای آب به آسیاب دشمن ریختن است.

به گزارش پلیس، سردار رحیمی بیان داشت: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص احتکار کالا با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

انتهای پیام/