چمران در جمع خبرنگاران:
شهرداری در دوره کنونی تخلفی در حوزه ساخت و ساز نداشته است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شاید در دورههای قبل تخلفاتی در ساخت و ساز صورت گرفته باشد اما در این دوره شهرداری تخلفی نداشته است، خاطرنشان کرد: ما شهرداران را برای آن پروندهها به دادگاه معرفی کردیم. در این دوره هم اگر تخلفی باشد این اقدام را انجام خواهیم داد.
به گزارش ایلنا، مهدی چمران در حاشیه سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز تعداد زیادی از پلاکهای ثبتی از جهت باغ بودن یا نبودن بررسی میشود، اظهار کرد: شهردار تهران نیز ساعت ۱۱ صبح در صحن حضور خواهد یافت تا موضوع نهاد پایش مورد بررسی قرار بگیرد.
وی با اشاره به دیدار خود با استاندار تهران، یادآور شد: بنده صحبتهایی در مورد حریم داشتم و نیاز بود که سخنانی نیز حضوری مطرح شود. قرار بود استاندار در شورا حضور یابد اما بنده به دیدار ایشان رفتم. ما میخواهیم حریم را حفظ کنیم و استاندار نیز معتقد است که نباید ساخت و ساز غیرمجاز صورت بگیرد. راه حفظ حریم این نیست. آنها منتظرند شورا حریم را مجدداً تصویب و برای آنها ارسال کند. به شهرداری گفتیم لایحه حریم را بر اساس طرح جامع با راهکارها ارائه دهد. ما در این مدت بیکار نبودیم و با مشاوران روی حریم بحث و بررسی انجام دادیم. پس از بررسیها نظرات را اعلام خواهیم کرد.
چمران افزود: ما دعوایی نداریم. من با تمام کسانی که اهل منطق هستند منطقی صحبت میکنم تا به نتیجه برسیم.
وی با بیان اینکه ما میدانیم در منطقه خشکی هستیم و باید از پیش برای آب برنامهریزی میکردیم، گفت: این که کار را تنها به امید خدا رها کنیم، به چنین وضعی میرسیم. اگر باران نبارد کم خواهیم آورد. به هرشکل میتوانیم با همراهی مردم از این شرایط عبور کنیم. در شهرداری هم برای آبیاری فضای سبز از آب خاکستری یا پساب استفاده میشود. در شورا هم طرح جامع آب خام تهیه شده که این موضوع را به دولت منتقل خواهیم کرد؛ چراکه از حیطه شهرداری فراتر است و دولت باید در حداقلترین حالت ممکن آب را فراهم کند. شهرداری چاههای دارای قابلیت آب شرب را در اختیار سازمان آب قرار داده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شورای عالی معماری و شهرسازی این موضوع را تصویب کرده که قانون حریم اصلاح شود، تصریح کرد: شرایط به شکلیست که اگر روستایی شهر شود حریم بزرگی نیاز دارد و میتواند از شهر بزرگتر این حریم را بگیرد و از آنِ خود کند. در این زمینه باید از مرتضیگرد به عنوان یک فاجعه یاد کرد. روستاها هرچه بزرگتر شوند به بخشی مثل مرتضی گرد تبدیل میشوند که چالش ایجاد میکند. استانداری جمعیت آن را ۶۵ هزار نفر اعلام کرده اما به نظر ما بیشتر است.
وی ادامه داد: ما در گذشته در حریم تهران برای همه روستاها طرح هادی پیش بینی کرده بودیم تا گسترش پیدا نکنند و بر اساس نقشه پیش بروند. جهاد کشاورزی اعلام کرد که این کار وظیفه ما نیست اما درنهایت پذیرفتند؛ هرچند به نظر آن را اجرا نکردند. ما خط محدوده تهران را ۱۰۰ کیلومتر کاهش دادیم تا فضای تنفس شکل بگیرد و کسی ساخت و ساز انجام ندهد؛ اماای کاش این کار را نمیکردیم. چراکه خودمان راحتتر میتوانستیم آن را اداره کنیم. ما و شهردار درخصوص حریم نامههایی به دولت ارسال کردیم و موارد را پیگیری میکنیم.
چمران همچنین خاطرنشان کرد: بحث ما این بود که تا زمانی که اصلاحات قانون حریم صورت بگیرد، اتفاقی در حریم رخ ندهد و امیدواریم دندان رو جگر بگذارند.
وی در مورد ورود رئیس جمهور به موضوع ساخت و ساز گفت: رئیس جمهور هنوز ورود تخصصی درخصوص طرح جامع نداشته اما ما استقبال میکنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد جان باختن پاکبانان در مدت اخیر، گفت: ما اخطارهای لازم را در این زمینه دادیم و باز هم تاکید میکنیم که حمل و نقل پاکبانان، ایمن باشد. بسیاری از کارهای نظافت شهر شبها انجام میشود و بر همین اساس باید لباسهای آنها شبرنگ باشد. باید موانعی در بزرگراهها در ساعات کار آنها نصب شود که آسیب نبینند.
چمران در صحن شورا نیز با اشاره به وضعیت آب در تهران، اظهار کرد: تنها کاری که از دست ما بر میآید، صرفه جویی و دعاست. در گذشته نماز باران میخواندند. امروز هم باید از خداوند باران بخواهیم. از هر جا هم که آب منتقل کنیم تا باران نبارد، مشکل حل نمیشود.
به گزارش شهر، وی افزود: در گذشته کوتاهی شده و اگر کارهای امروز را در گذشته انجام میدادند به این مخمصه دچار نمیشدیم. اگر صرفه جویی نکنیم و فکری به حال این وضعیت نشود، شرایط خوبی نخواهیم داشت.