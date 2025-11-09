خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی نحوه مشارکت بانوان در شوراهای شهر و روستا

بررسی نحوه مشارکت بانوان در شوراهای شهر و روستا
کد خبر : 1711389
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور از بررسی نحوه مشارکت بانوان در شوراهای شهر و روستا در نشست تعاملی مدیران کل بانوان استانداری‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا، پروین داداندیش با اشاره به برگزاری نشست تعاملی با مدیران کل امور بانوان استانداری‌ها و تعدادی از فرمانداران زن، هدف از برگزاری آن را بررسی نحوه مشارکت بانوان در شوراهای شهر و روستا عنوان کرد. 

وی افزود: در این نشست همچنین بررسی شد که چگونه می‌توان از زنان و دختران توانمند، تحصیلکرده و با مهارت در توسعه و ساخت شهرها و بهبود وضع شهرها و روستاها، بهره برد. 

داداندیش اضافه کرد: هرکدام از بانوان در شهرها و روستاها، دیدگاه‌ها و برنامه‌هایی داشتند که در این نشست آن‌ها را عنوان کردند. امیدواریم با تبادل تجربه بتوانیم فرصتی به‌وجود بیاوریم که زنان توانمند بتوانند با راهیابی به شوراهای شهر و روستا، به مردم خدمت کنند. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور،  رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور ابراز امیدواری کرد بتوان با تبادل نظر و تجربه، در اردیبهشت شاهد حضور پرتعداد بانوان نامزد انتخابات و همچنین رأی‌دهندگانی باشیم که به این بانوان رأی می‌دهند تا بتوانند اثرگذار و نقش‌آفرین در آینده شهر و روستا باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ