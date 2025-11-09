به گزارش ایلنا، پروین داداندیش با اشاره به برگزاری نشست تعاملی با مدیران کل امور بانوان استانداری‌ها و تعدادی از فرمانداران زن، هدف از برگزاری آن را بررسی نحوه مشارکت بانوان در شوراهای شهر و روستا عنوان کرد.

وی افزود: در این نشست همچنین بررسی شد که چگونه می‌توان از زنان و دختران توانمند، تحصیلکرده و با مهارت در توسعه و ساخت شهرها و بهبود وضع شهرها و روستاها، بهره برد.

داداندیش اضافه کرد: هرکدام از بانوان در شهرها و روستاها، دیدگاه‌ها و برنامه‌هایی داشتند که در این نشست آن‌ها را عنوان کردند. امیدواریم با تبادل تجربه بتوانیم فرصتی به‌وجود بیاوریم که زنان توانمند بتوانند با راهیابی به شوراهای شهر و روستا، به مردم خدمت کنند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور ابراز امیدواری کرد بتوان با تبادل نظر و تجربه، در اردیبهشت شاهد حضور پرتعداد بانوان نامزد انتخابات و همچنین رأی‌دهندگانی باشیم که به این بانوان رأی می‌دهند تا بتوانند اثرگذار و نقش‌آفرین در آینده شهر و روستا باشند.

