به گزارش ایلنا، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، با اشاره به رویکرد این سازمان در مسیر تحقق دولت هوشمند، گفت: توسعه خدمات الکترونیک، تسریع در صدور مدارک هویتی و حفظ و حراست از اسناد و اتقان آن‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان ثبت احوال کشور است.

وی با تأکید بر اهمیت شفافیت در فرآیندهای ارائه خدمات و حمایت از حقوق مردم، افزود: صیانت از اطلاعات هویتی شهروندان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات غیرحضوری از اهداف راهبردی سازمان است.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، کارگر همچنین همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی با مجموعه سازمان ثبت احوال کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: احراز هویت الکترونیک گام اول تحقق اهداف دولت الکترونیک است و این امر نیازمند همراهی و هماهنگی همه دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه‌های سازمان ثبت احوال و تسریع در ارائه خدمات بر پایه داده‌های هویتی دقیق و شفاف به مردم است.

