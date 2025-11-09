خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان ثبت احوال کشور:

احراز هویت الکترونیک گام اول تحقق اهداف دولت الکترونیک است

احراز هویت الکترونیک گام اول تحقق اهداف دولت الکترونیک است
کد خبر : 1711382
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر لزوم تسریع در فرآیندهای ارائه خدمات هویتی و صیانت از اطلاعات و داده‌های شهروندان، توسعه خدمات الکترونیک را از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، با اشاره به رویکرد این سازمان در مسیر تحقق دولت هوشمند، گفت: توسعه خدمات الکترونیک، تسریع در صدور مدارک هویتی و حفظ و حراست از اسناد و اتقان آن‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان ثبت احوال کشور است. 

وی با تأکید بر اهمیت شفافیت در فرآیندهای ارائه خدمات و حمایت از حقوق مردم، افزود: صیانت از اطلاعات هویتی شهروندان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات غیرحضوری از اهداف راهبردی سازمان است. 

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور،  کارگر همچنین همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی با مجموعه سازمان ثبت احوال کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: احراز هویت الکترونیک گام اول تحقق اهداف دولت الکترونیک است و این امر نیازمند همراهی و هماهنگی همه دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه‌های سازمان ثبت احوال و تسریع در ارائه خدمات بر پایه داده‌های هویتی دقیق و شفاف به مردم است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ