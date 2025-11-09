رئیس سازمان ثبت احوال کشور:
احراز هویت الکترونیک گام اول تحقق اهداف دولت الکترونیک است
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر لزوم تسریع در فرآیندهای ارائه خدمات هویتی و صیانت از اطلاعات و دادههای شهروندان، توسعه خدمات الکترونیک را از مهمترین اولویتهای این سازمان عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، با اشاره به رویکرد این سازمان در مسیر تحقق دولت هوشمند، گفت: توسعه خدمات الکترونیک، تسریع در صدور مدارک هویتی و حفظ و حراست از اسناد و اتقان آنها از مهمترین برنامههای سازمان ثبت احوال کشور است.
وی با تأکید بر اهمیت شفافیت در فرآیندهای ارائه خدمات و حمایت از حقوق مردم، افزود: صیانت از اطلاعات هویتی شهروندان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات غیرحضوری از اهداف راهبردی سازمان است.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، کارگر همچنین همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی با مجموعه سازمان ثبت احوال کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: احراز هویت الکترونیک گام اول تحقق اهداف دولت الکترونیک است و این امر نیازمند همراهی و هماهنگی همه دستگاهها برای اتصال به سامانههای سازمان ثبت احوال و تسریع در ارائه خدمات بر پایه دادههای هویتی دقیق و شفاف به مردم است.