به گزارش ایلنا، در دیدار شمس‌بخش قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران با الکساندر پانکین معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، پاکتچی سفیر جمهوری اسلامی ایران در یونسکو و فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو حضور داشتند. این دیدار که در حاشیه کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند برگزار شد، دو طرف بر ضرورت توسعه و تعمیق همکاری‌های علمی، پژوهشی، و فناوری میان دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی دو کشور و تسهیل تبادل استاد و دانشجو تأکید کردند.

در این نشست، با اشاره به همکاری میان دانشگاه‌های ایران با دانشگاه‌های روسیه در حوزه‌های فنی و صنعتی، دو طرف بر استفاده از ظرفیت‌های گسترده علمی و فناوری ایران و روسیه در راستای گسترش تعاملات دانشگاهی تاکید کردند.

همچنین در این دیدار، در خصوص همکاری‌های مشترک در حوزه‌های فناوری‌های نو، علوم پایه، مهندسی، فناوری فضایی، هوش مصنوعی، حمل‌ونقل، انرژی، محیط‌زیست، علوم زمین، اقیانوس‌شناسی، سلامت و پزشکی گفت وگو شد.

توسعه همکاری در زمینه آموزش زبان‌های فارسی و روسی، تبادل استاد و دانشجو، و تعامل میان کرسی‌ها و مراکز نوع دوم یونسکو، شهرهای خلاق و یادگیرنده از دیگر محورهای گفت‌وگو بود.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شمس‌بخش و الکساندر پانکین در این دیدار، با تأکید بر اهمیت یادگیری دو کشور از تجربیات یکدیگر در وضعیت تحریم، بر ضرورت استفاده از نیروهای توان‌مند در مسیر توسعه علمی تأکید کردند.

