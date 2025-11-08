به گزارش ایلنا، انصاری در سی‌امین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۳۰) که در شهر بلم برزیل برگزار شد، در آغاز سخنان خود با قدردانی از دولت و ملت برزیل برای میزبانی این نشست جهانی گفت: این گردهمایی فرصتی ارزشمند است تا کشور‌ها با تصمیم‌های واقع‌بینانه و منصفانه، مسیر مقابله با چالش‌های اقلیمی را هموار کنند.

وی با اشاره به تعهد کشور‌های عضو کنوانسیون تغییرات اقلیمی در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: جمهوری اسلامی ایران با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های یک‌جانبه، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در حوزه انرژی پاک و کاهش آلاینده‌ها به دست آورده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: در سال گذشته، ظرفیت انرژی خورشیدی ایران ۷۵ درصد افزایش یافته، تولید برق بادی گسترش پیدا کرده و برنامه توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز تقویت شده است. همچنین، با مدیریت مشعل‌های گازی در میادین نفت و گاز، بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب کاهش در انتشار گاز‌های گلخانه‌ای حاصل شده و برنامه کاهش ۱۲ میلیارد مترمکعب دیگر طی چهار سال آینده در دست اجراست.

انصاری با اشاره به طرحهای گذار سوخت و طرح‌های بهره‌وری انرژی، این اقدامات را نشانه تعهد راسخ ایران به حفظ محیط‌زیست دانست وافزود: با وجود خشکسالی‌های طولانی، افزایش میانگین دمای کشور به میزان ۱.۸ درجه سانتی‌گراد و کاهش ۵۰ میلی‌متری بارش در پنج دهه گذشته، ایران همچنان مصمم به ادامه مسیر پایداری و اجرای تعهدات اقلیمی خود است.

وی همچنین به تبعات زیست‌محیطی تجاوز نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این اقدام غیرقانونی علاوه بر نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مصداق جنایت جنگی، موجب تخریب گسترده محیط‌زیست و انتشار بیش از ۵۰ هزار تُن گاز گلخانه‌ای در تهران شده است.

خنم انصاری در ادامه جنایات محیط‌زیستی رژیم صهیونیستی در غزه» را نیز محکوم کرد و افزود: این اقدامات، ضمن نابودی زیرساخت‌های حیاتی، خسارات زیست‌محیطی و انسانی گسترده‌ای بر جای گذاشته است.

در پایان، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در مقابله با تغییرات اقلیمی تصریح کرد: ایران آماده است تا دانش بومی و تجربیات خود را با دیگر کشور‌ها به اشتراک بگذارد و در مسیر تحقق اهداف مشترک زیست‌محیطی همکاری سازنده‌ای با جامعه جهانی داشته باشد. ما وارثان یک زمین و یک سرنوشت هستیم و باید با عدالت و احترام برای آیندگان عمل کنیم.

