رئیس سازمان محیطزیست:
تجاوز نظامی اخیر موجب انتشار ۵۰ هزار تُن گاز گلخانهای در تهران شد
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP ۳۰) با تأکید بر ضرورت اقدام جمعی و منصفانه برای مقابله با بحران اقلیمی، گزارشی از دستاوردها و چالشهای زیستمحیطی کشور ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، انصاری در سیامین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۳۰) که در شهر بلم برزیل برگزار شد، در آغاز سخنان خود با قدردانی از دولت و ملت برزیل برای میزبانی این نشست جهانی گفت: این گردهمایی فرصتی ارزشمند است تا کشورها با تصمیمهای واقعبینانه و منصفانه، مسیر مقابله با چالشهای اقلیمی را هموار کنند.
وی با اشاره به تعهد کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات اقلیمی در کاهش انتشار گازهای گلخانهای و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: جمهوری اسلامی ایران با وجود محدودیتها و تحریمهای یکجانبه، پیشرفتهای قابلتوجهی در حوزه انرژی پاک و کاهش آلایندهها به دست آورده است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: در سال گذشته، ظرفیت انرژی خورشیدی ایران ۷۵ درصد افزایش یافته، تولید برق بادی گسترش پیدا کرده و برنامه توسعه انرژی هستهای صلحآمیز تقویت شده است. همچنین، با مدیریت مشعلهای گازی در میادین نفت و گاز، بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب کاهش در انتشار گازهای گلخانهای حاصل شده و برنامه کاهش ۱۲ میلیارد مترمکعب دیگر طی چهار سال آینده در دست اجراست.
انصاری با اشاره به طرحهای گذار سوخت و طرحهای بهرهوری انرژی، این اقدامات را نشانه تعهد راسخ ایران به حفظ محیطزیست دانست وافزود: با وجود خشکسالیهای طولانی، افزایش میانگین دمای کشور به میزان ۱.۸ درجه سانتیگراد و کاهش ۵۰ میلیمتری بارش در پنج دهه گذشته، ایران همچنان مصمم به ادامه مسیر پایداری و اجرای تعهدات اقلیمی خود است.
وی همچنین به تبعات زیستمحیطی تجاوز نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این اقدام غیرقانونی علاوه بر نقض آشکار حقوق بینالملل و مصداق جنایت جنگی، موجب تخریب گسترده محیطزیست و انتشار بیش از ۵۰ هزار تُن گاز گلخانهای در تهران شده است.
خنم انصاری در ادامه جنایات محیطزیستی رژیم صهیونیستی در غزه» را نیز محکوم کرد و افزود: این اقدامات، ضمن نابودی زیرساختهای حیاتی، خسارات زیستمحیطی و انسانی گستردهای بر جای گذاشته است.
در پایان، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر اهمیت همکاریهای بینالمللی در مقابله با تغییرات اقلیمی تصریح کرد: ایران آماده است تا دانش بومی و تجربیات خود را با دیگر کشورها به اشتراک بگذارد و در مسیر تحقق اهداف مشترک زیستمحیطی همکاری سازندهای با جامعه جهانی داشته باشد. ما وارثان یک زمین و یک سرنوشت هستیم و باید با عدالت و احترام برای آیندگان عمل کنیم.