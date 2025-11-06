خبرگزاری کار ایران
دانشگاه پیام نور از حقوق قانونی دانشجویان بین الملل دفاع خواهد کرد

دانشگاه پیام نور از حقوق قانونی دانشجویان بین الملل دفاع خواهد کرد
رئیس دانشگاه پیام نور گفت: بخش قابل توجهی از دانشجویان (بین الملل) هیچ‌گونه تقصیری نداشته‌اند و دانشگاه پیام نور تمام توان خود را برای دفاع از حقوق قانونی آنان به کار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور در خصوص حل مشکل دانشجویان بین الملل دانشگاه پیام نور گفت: بخشی از دانشجویان مراکز بین‌الملل که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پذیرش شده بودند، در روند سنجش و پذیرش با مشکلاتی مواجه شدند. بررسی‌ها نشان داد فرآیند پذیرش آنان دارای برخی اشکالات ساختاری بوده و در سطح عوامل اجرایی پذیرش نیز قصور یا تقصیرهایی رخ داده است. همچنین نارسایی‌هایی در مقررات وجود داشته که اکنون در مراجع قانونی در حال رسیدگی است.

رئیس دانشگاه پیام نور، افزود: نمایندگان مجلس، کمیسیون آموزش و فراکسیون دانشگاهیان همواره در کنار دانشگاه پیام نور و حامی رویکردهای قانونی و منصفانه بوده‌اند. دغدغه اصلی دانشگاه، حمایت از دانشجویان است که احتمال می‌رود به دلیل برخی قصورات دچار اضطراب و نگرانی شده باشند. بر همین اساس مقرر شد، گام نخست برای حل مسئله در درون وزارت علوم برداشته شود و در صورت نیاز، موضوع با هماهنگی سایر قوا در سطوح بالاتر پیگیری گردد تا نتیجه‌ای روشن و قطعی حاصل شود.

به گزارش  دانشگاه پیام نور، ناجی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از دانشجویان هیچ‌گونه تقصیری نداشته‌اند و دانشگاه پیام نور تمام توان خود را برای دفاع از حقوق قانونی آنان به کار خواهد گرفت.

وی افزود: تعدادی از دانشجویان شهریه پرداخت کرده و با صرف هزینه و زمان تحصیل را ادامه داده‌اند و اکنون بلاتکلیف مانده‌اند. بنابراین، پیگیری موضوع باید در مسیر قانونی و با نگاه حمایتی صورت گیرد تا حقوق دانشجویان تضییع نشود و وجهه آموزش عالی کشور نیز حفظ شود.

 

