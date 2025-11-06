حسینی در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس در خاش گفت:
تأمین جهیزیه برای ۵۰ درصد از زوجهای نیازمند در خاش / ۹۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار میگیرند
رئیس سازمان بهزیستی گفت: در شهرستان خاش، ۹۰۰ زن سرپرست خانوار شناسایی شدهاند که بیش از ۵۰۰ نفر از آنان در مناطق روستایی زندگی میکنند و امسال بهطور رایگان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار خواهند گرفت همچنین ۳۰ درصد از زنان شهری نیز به این طرح افزوده خواهند شد.
به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان استان سیستان و بلوچستان، اویسی مدیرکل بهزیستی استان، فرمانداران، ائمه جمعه و جمعی از مدیران محلی در شهرستان خاش برگزار شد.
رئیس سازمان بهزیستی در این نشست با اشاره به دستور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی میدانی وضعیت خدمات بهزیستی در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: به دنبال دعوت دکتر بابایی کارنامی و پیگیریهای نمایندگان مجلس به ویژه آقای علی کرد نماینده مردم خاش، ظرف ۴۸ ساعت با برنامهای فشرده به استان سفر کردیم تا ضمن برگزاری جلسات تخصصی، تصمیمات عملی برای بهبود وضعیت اتخاذ شود.
وی افزود: در این سفر، هشت جلسه با محورهای مختلف خدمات اجتماعی برگزار شد اما اصل و مهمترین نشست، همین دیدار با مسئولان محلی و کارکنان شهرستان خاش بود که در آن تصمیمهای مهمی برای ارتقای خدمات بهزیستی استان اتخاذ شد.
حسینی با اشاره به تجربه گذشته خود در وزارت آموزش و پرورش گفت: در زمان سرپرستی وزارت آموزش و پرورش، برای رفع کمبود مدارس در این استان کارگروهی تشکیل دادیم و با مشارکت خیرین، نهضتی در مدرسهسازی آغاز شد. امروز نیز در سازمان بهزیستی تصمیم گرفتیم با تشکیل کارگروهی ویژه، تمام شاخصهای خدمات بهزیستی در استان را به سطح میانگین کشوری برسانیم و سپس ارتقا دهیم.
تقویت اورژانس اجتماعی در خاش
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه ۱۸ تصمیم کلیدی در این نشست به تصویب رسیده، گفت: این تصمیمات میتواند منشأ تحولی بزرگ در بهزیستی استان باشد. از جمله این تصمیمات، تحت پوشش قرار گرفتن ۵۰۰ مددجوی جدید در خاش، تقویت و نوسازی ناوگان اورژانس اجتماعی، تأمین یک واحد خودروی جدید و یک موبایلون برای مداخله در بحران و ارتقای سطح خدمات مراکز مثبت زندگی است.
وی با اشاره به توجه ویژه کمیسیون اجتماعی مجلس به وضعیت کارکنان بهزیستی افزود: کارکنان بهزیستی خاش با وجود فشار کاری بالا با روحیه خدمت خالصانه فعالیت میکنند و تصمیم گرفته شد اقدامات لازم برای جبران بخشی از خدمات آنان در دستور کار قرار گیرد.
تامین جهیزیه مددجویان با کمک سپاه
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه از توافق با سپاه برای تأمین جهیزیه زوجهای نیازمند خبر داد و گفت: براساس تفاهمنامه مشترک با سپاه، از این پس پنجاه درصد ازدواجهای جامعه هدف در استان تحت پوشش تأمین جهیزیه قرار خواهند گرفت. همچنین دو هزار و دویست دانشآموز و دانشجو از کمکهزینه تحصیلی برخوردار میشوند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی، حسینی درباره پروژههای عمرانی شهرستان خاش گفت: ۱۲۰ واحد مسکونی نیمهتمام در این شهرستان تعیین تکلیف میشود که پنجاه درصد آن توسط بنیاد مسکن و پنجاه درصد توسط سازمان بهزیستی تأمین اعتبار خواهد شد همچنین برای ۱۵ واحد مسکونی برای خانوادههای دارای دو معلول تا پایان هفته ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، ۵۶ واحد مسکونی دیگر در شهرستان خاش ساخته خواهد شد و مجوز تأسیس یک مرکز مراقبتی شبانهروزی ویژه افراد بالای ۱۴ سال دارای معلولیت صادر میشود.
وی در پایان از اجرای طرح ملی سلام در خاش خبر داد و گفت: این طرح که در قالب ۱۲ برنامه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در مدارس اجرا میشود و بهصورت پایلوت در خاش نیز پیادهسازی خواهد شد و اعتبارات لازم برای اجرای آن از سوی سازمان بهزیستی اختصاص مییابد.