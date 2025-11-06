وزیر آموزش و پرورش در آیین افتتاح مدرسه دکتر نسرین نصیری طوسی؛
ساخت مدارس، سرمایهای ماندگار برای آینده کشور است
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی در کشور، ساخت مدارس جدید را سرمایهای ماندگار برای تربیت نسلهای آینده دانست و از مشارکت خیرین در ارتقای نظام تعلیم و تربیت قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه در آیین افتتاح مدرسه دکتر نسرین نصیری طوسی در شهرستان اردکان، گفت: ساخت مدارس و توسعه فضاهای آموزشی، نه تنها زمینهساز آموزش و تربیت دانشآموزان است، بلکه سرمایهای ماندگار برای آینده کشور و پرورش نسلهای نخبه و کارآمد به شمار میآید.
وی با قدردانی از خیرین و دستاندرکاران این پروژه، نقش مشارکتهای مردمی در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش را کلیدی دانست و افزود: چنین اقداماتی موجب پیشرفت و توسعه پایدار جامعه خواهد شد.
کاظمی با تأکید بر اینکه «قد و اندازه هر جامعهای به میزان توجه آن به آموزش و پرورش است»، اظهار کرد: هر میزان که به این حوزه مهم توجه شود، میزان توسعه و پیشرفت جامعه نیز افزایش مییابد.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با تقدیر از تلاش خیرین و بانیان اصلی این پروژه اظهار کرد: حضور نیکوکارانی چون دکتر بتول ضیایی اردکانی و همراهی شرکتهای حامی، سبب شد این فضای آموزشی زیبا و مجهز با امکاناتی نظیر نمازخانه وسیع، سالن اجتماعات بزرگ و کلاسهای استاندارد، امروز آماده بهرهبرداری شود.
وی افزود: چنین اقداماتی نمونهای از باقیاتالصالحات است که اثرات آن در آینده دانشآموزان و مسیر پیشرفت کشور باقی خواهد ماند.
کاظمی درادامه گفت: صدای معلمان همیشه شنیده میشود و تلاش ما بر این است که با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت، شرایط معیشتی و حرفهای آنان بهبود یابد.
وی تأکید کرد که بهبود وضعیت آموزش و پرورش نیازمند صبر، برنامهریزی و حمایت مستمر است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و خیرین، خاطرنشان کرد: دانشآموزان امروز، آیندهسازان کشور هستند و هر مدرسه صالح و مجهزی که ساخته میشود، سرمایهای برای توسعه و پیشرفت جامعه به شمار میآید.
گفتنی است؛ مدرسه دکتر نسرین نصیری طوسی در دو طبقه، با وسعت سه هزار متر مربع و زیربنای دو هزار و ۱۰۰ متر مربع، با هزینهای بالغ بر ۴۲۰ میلیارد ریال توسط خیر نیکاندیش؛ دکتر بتول ضیایی اردکانی به یاد فرزند مرحومش احداث و به بهرهبرداری رسید.